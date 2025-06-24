"Был нервный смех и шок": волонтеры показали кота с необычным носом (фото, видео)

В Северной Ирландии волонтеры ищут семью для кота с огромным носом, которого нашли в лесу. Спасатели дали ему кличку Барни Баббл (Пузырек).

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Сотрудница благотворительной организации Rescue Cats NI Линси Джонс в опубликованном BBC видео рассказала, что, за исключением аномального носа, Барни выглядит здоровым и имеет хороший аппетит. Однако волонтер призналась, что поначалу вид кота ее шокировал.

"Честно говоря, я смеялась, но это был нервный смех и шок от размера его носа", — рассказала Линдси.

Из носа Барни взяли жидкость для медицинского анализа. Тест не выявил онкологического заболевания. Тогда волонтеры провели более глубокое исследование и выяснили, что Барни может быть инфицирован грибами криптококками.

Сейчас кот принимает лекарства против криптококковой инфекции.

"Семь дней на них — семь дней без них. Мы уже видим разницу. Он такой спокойный кот. Настоящий герой", — отметила сотрудница благотворительной организации.

Нос Барни мог увеличиться из-за криптококковой инфекции Фото: Rescue Cats NI

Кота с большим носом поймали в лесу

Барни нашли глубоко в лесах Северной Ирландии. Человек, заметивший кота с огромным носом, вызвал службу спасения животных. Волонтеры Rescue Cats NI поймали хвостатого и взялись за его лечение. По словам сотрудников организации, если это действительно грибковая инфекция, от нее можно избавиться, однако лечение может занять год.

"Барни очень дружелюбный, и нам интересно, бросили ли его, потому что люди не могли себе позволить или не хотели лечить его", — сказали волонтеры.

Волонтеры предполагают, что владельцы покинули Барни из-за его болезни Фото: coleandmarmalade.com

Напомним, 20 июня Фокус писал о последнем поступке бездомного кота, который растрогал женщину, которая кормила его в течение нескольких лет.

19 июня Фокус рассказывал о коте из Винницы по кличке Ким, который стал звездой TikTok, сидя на подоконнике.