"Всегда знали, что она особенная": собака из приюта спасла мужчину от приступа эпилепсии (фото)

На мероприятии для пристройства животных из приюта одна из собак, 3-летняя метиска лабрадора и питбуля по кличке Сиенна, предупредила человека с эпилепсией о приближении приступа. Она подошла к незнакомому для нее мужчине, положила лапу ему на ногу и не хотела отходить.

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Мероприятие проводила организация Friends of Campbell County Animal Control в городе Растбург штата Вирджиния в США. The Washington Post пишет, что собака, которая показала чрезвычайную способность, быстро нашла новый дом.

Сиенна ходила между киосками на мероприятии для пристройства животных, пока не встретилась взглядами с больным эпилепсией Джошем Дэвисом. Животное сразу направилось к нему.

"Она увидела его и начала очень сильно дергать за поводок, что для нее необычно", — сказала Джеки Поппе, волонтер организации.

Поппе пыталась оттянуть Сиенну, но животное не хотело отходить от мужа. Тогда жена Джоша, Кристен, которая делала покупки неподалеку, обратила внимание на ухудшение его состояния и не увидела признаки приближения нападения.

Мужчине в грудь имплантирован стимулятор блуждающего нерва, который предназначен для контроля приступов, но не всегда может их останавливать.

"Если бы он не успокоился и не пошел домой отдохнуть, даже с использованием стимулятора, у него, скорее всего, случился бы полноценный судорожный приступ", — сказала Кристен.

Женщина рассказала, что Сиенна была зациклена на Джоше и прошла прямо к нему, игнорируя всех вокруг, и положила лапу ему на ногу.

"Мне показалось, что это похоже на то, что можно увидеть в фильмах, когда собака предупреждает людей", — вспомнила Кристен.

Джош также был поражен интуицией животного.

"Я был очень удивлен, что Сиенна пришла ко мне, и это заставило меня в тот день серьезнее отнестись к своему здоровью", — сказал Джош.

Собаки слышат приближение приступов эпилепсии

Волонтеры рассказали, что Сиенну подобрали на улицах города Альтависта в штате Вирджиния, и ее никто специально не учил распознавать эпилептические приступы. По словам журналистов, научные исследования подтверждают, что домашние собаки способны обнаруживать приступы с помощью обоняния даже без дрессировки — они слышат определенные соединения в человеческом поте.

Научные исследования показали, что как дрессированные, так и сверхдрессированные домашние собаки могут обнаруживать приступы, главным образом с помощью обоняния. Некоторые собаки могут обнаруживать определенные соединения в поте человека во время или до эпилептического приступа.

"Мы все в приюте знали, что она милая и удивительная, но мы не знали, что она обладает такой способностью", — призналась Поппе.

Собака из приюта по кличке Сиенна удивила необычной способностью Фото: Facebook / Friends of Campbell County Animal Control

Собака с необычной способностью быстро нашла новую семью

Супруги Дэвис уже имели трех собак из приюта и не могли позволить себе взять еще одно животное, однако после публикации истории Сиенны в приют потоком полились запросы от желающих ее забрать.

"Мы всегда знали, что Сиенна особенная. Но сегодня она напомнила нам, что иногда те, кого мы спасаем, в конце концов спасают нас", — отметили в волонтерской организации.

Заявки от нескольких семей, в которых были люди с эпилепсией, пришлось отклонить, потому что у них жили коты, с которыми Сиенна плохо ладит.

Сиенну хотели забрать из приюта семьи, члены которых имеют эпилепсию Фото: Facebook / Friends of Campbell County Animal Control

Среди других выделилась заявка Шеннон Суини, поданная еще до публикации истории об удивительной способности животного. Шеннон рассказала, что собака похожа на ее покойного любимца Джонвуда, который умер за месяц до того. Но после рассказа о поступке Сиенны Шеннон еще больше захотела забрать ее, потому что ее 28-летний сын Рэнсом также болеет эпилепсией.

Шеннон и ее муж забрали Сиенну 13 июня, и сейчас она адаптируется в новой семье. Женщина рассказала, что с момента прибытия Сиенна не отходила от ее другого сына Итана, который тяжело воспринял смерть предыдущего пса и на той неделе переживал потерю своего домашнего кролика.

"Сиенна заполняет дыры в наших сердцах", — отметила Шеннон.

Сиенну забрали из приюта Шеннон и Грег Суини Фото: Facebook / Friends of Campbell County Animal Control

Напомним, кот спас днепрянку от ранений в день вражеского обстрела 24 июня. У Баси закончился корм и он громко просил есть, поэтому владелица вышла пополнить запасы в магазин — в это время произошел взрыв, который повредил ее квартиру. Кот и его хозяйка остались живы.

Волонтеры в Северной Ирландии показали кота с необычным носом, которого нашли в лесу. Сотрудники приюта лечат Барни Баббла от болезни, которая могла вызвать аномалию, и ищут ему новую семью.