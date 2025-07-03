В семье не стало собаки полгода назад: то, что делает теперь кошка, растрогало сеть (видео)

Рыжая кошка Шелли из Калифорнии покорила сеть своей трогательной реакцией на смерть друга — золотистого ретривера, которого не стало в семье, где она живет, около 6 месяцев назад. Кошка каждый вечер обнимает ошейник покойной собаки.

Related video

При этом Шелли трется о него мордочкой и нюхает, вдыхая его запах. Владелица рассказала в комментарии медиа Newsweek, что кошка так же скучает по четвероногому другу, как и сама женщина.

Также 26-летняя Эмма Дорси распространила в TikTok видеоролик, демонстрирующий трогательное поведение кошки.

Гас (именно так звали умершего ретривера) был лучшим другом Шелли. Теперь именно ошейник напоминает ей о нем, кошка продолжает скучать по собаке даже несмотря на то, что уже прошло немало времени со смерти друга.

"Я так рыдала, когда делала это... Я знаю, что она скучает по нему так же сильно, как и я", — поделилась владелица кошки и покойной собаки.

Она также рассказала в комментарии медиа, что Шелли — это "самая милая душа". Женщина называет ее своим спасением.

Эмма также поделилась историей животных. По ее словам, умершая собака была любимцем ее детства и "самой удивительной собакой", которую она когда-либо знала.

"Между Шелли и Гасом была такая особая связь", — призналась Эмма.

Сейчас, как считает Эмма, ошейник до сих пор пахнет Гасом, а Шелли таким образом хочет пожелать спокойной ночи своему другу.

Кадры того, как кошка обнимает ошейник, облетели сеть. На момент публикации ролик собрал более 6,5 миллионов лайков и более 42 тысяч комментариев. Люди тронуты реакцией кошки, у многих кадры вызвали слезы.

Какие эмоции могут испытывать коты?

Исследование 2024 года, обнародованное в издании Salon, продемонстрировало целый пласт эмоций, которые могут испытывать коты. Исследователи выяснили, что эти животные способны так же болезненно переживать потери, как и их владельцы.

Выяснилось также, что, демонстрируя определенную мимику своих владельцев, кошки могут передавать целый ряд тонких эмоций, таких как стыд, привязанность и даже скорбь.

Напомним, 25 июня в Newsweek рассказали историю, как кошка родила четырех котят и потеряла одного: ее реакция растрогала соцсети.

Также 28 июня в Newsweek поделились кадрами, как двух золотистых ретриверов впервые оставили дома наедине: владельцев впоследствии шокировали последствия.