Підхопила тренд на Лабубу: кішка здивувала власника і мережу несподіваною крадіжкою (фото)

Кішка Коко стала справжньою зіркою соцмереж, коли власник застукав її на гарячому: його пухнаста улюблениця виявилася крадійкою і принесла додому несподівану річ — нашумілу у світі іграшку Лабубу.

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Відеоролик, на якому Коко гордо крокує, граючись зі своєю особливою знахідкою, завірусився у мережі, зібравши понад 60 тисяч уподобань, близько 500 тисяч переглядів та сотні коментарів. Його поширив користувач із ніком @jeff.isback у TikTok — власник тварини.

"Коко вкрала чиюсь Лабубу та принесла її додому", — розповів він.

Скриншот | кішка вкрала іграшку Лабубу

Власник також додав, що не знає, що йому робити — плакати або сміятися із цього.

Його ж улюблениця Коко, схоже, не відчула жодних докорів сумління — вона спокійно та цілеспрямовано пронесла Лабубу вулицею, а звідти із іграшкою у зубах подалася на подвір'я будинку, де вона проживає. Кому належить вкрадена іграшка — невідомо.

Користувачі вибухнули сміхом та іронією з приводу цієї ситуації. Дехто із коментаторів навіть засмутився через те, що кішка отримала популярну іграшку швидше, ніж вони.

"Навіть випадкова кішка отримала Лабубу швидше за мене", — пишуть у коментарях.

Ще одна користувачка пожартувала, що споживацтво дісталося і до котів.

"Не буду брехати, вона виглядає такою гордою та щасливою. Якби я спіймала її на крадіжці моєї, я б віддала її", — зазначають люди.

Тренд на Лабубу у світі зростає

Getty Images | іграшки Лабубу Фото: Getty Images

Пухнаста лялька-ельф перетворила китайську групу на одну з найуспішніших на планеті компаній, що виготовляють іграшки. 22 червня видання Financial Times розповіло, що виробник Лабубу у продажах зумів перегнати навіть творців Barbie та Transformers.

У The Daily Beast також раніше з'ясували, що Лабубу уперше з'явилися в дитячій ілюстрованій книзі 2015 року, яку створив художник з Гонконга Касінг Ланг. Після успіху книги він уклав угоду з Pop Mart у 2019 році на створення першої лінійки плюшевих іграшок Лабубу.

Тренд на Лабубу заполонив світ: зараз їх продають за тисячі доларів, а під магазинами з іграшками іноді навіть ночують фанати, аби вполювати рідкісну іграшку.

Нагадаємо, 10 липня у TikTok жінка розповіла, як їй за допомогою борошна вдалося з'ясувати, що робить її кіт на кухні.

Також 6 липня кіт став зіркою мережі через "шкоду", яку робить у домі свого господаря.