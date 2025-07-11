Подхватила тренд на Лабубу: кошка удивила владельца и сеть неожиданной кражей (фото)

Кошка Коко стала настоящей звездой соцсетей, когда владелец застукал ее с поличным: его пушистая любимица оказалась воровкой и принесла домой неожиданную вещь — нашумевшую в мире игрушку Лабубу.

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Видеоролик, на котором Коко гордо шагает, играя со своей особой находкой, завирусился в сети, собрав более 60 тысяч лайков, около 500 тысяч просмотров и сотни комментариев. Его распространил пользователь с ником @jeff.isback в TikTok — владелец животного.

"Коко украла чью-то Лабубу и принесла ее домой", — рассказал он.

Скриншот | кошка украла игрушку Лабубу

Владелец также добавил, что не знает, что ему делать — плакать или смеяться над этим.

Его же любимица Коко, похоже, не почувствовала никаких угрызений совести — она спокойно и целенаправленно пронесла Лабубу по улице, а оттуда с игрушкой в зубах отправилась во двор дома, где она проживает. Кому принадлежит украденная игрушка — неизвестно.

Пользователи разразились смехом и иронией по поводу этой ситуации. Некоторые из комментаторов даже расстроились из-за того, что кошка получила популярную игрушку быстрее, чем они.

"Даже случайная кошка получила Лабубу быстрее меня", — пишут в комментариях.

Еще одна пользовательница пошутила, что потребительство добралось и до котов.

"Не буду врать, она выглядит такой гордой и счастливой. Если бы я поймала ее на краже моей, я бы отдала ее", — отмечают люди.

Тренд на Лабубу в мире растет

Getty Images | игрушки Лабубу Фото: Getty Images

Пушистая кукла-эльф превратила китайскую группу в одну из самых успешных на планете компаний, производящих игрушки. 22 июня издание Financial Times рассказало, что производитель Лабубу в продажах сумел перегнать даже создателей Barbie и Transformers.

В The Daily Beast также ранее выяснили, что Лабубу впервые появились в детской иллюстрированной книге 2015 года, которую создал художник из Гонконга Касинг Ланг. После успеха книги он заключил соглашение с Pop Mart в 2019 году на создание первой линейки плюшевых игрушек Лабубу.

Тренд на Лабубу заполонил мир: сейчас их продают за тысячи долларов, а под магазинами с игрушками иногда даже ночуют фанаты, чтобы поймать редкую игрушку.

Напомним, 10 июля в TikTok женщина рассказала, как ей с помощью муки удалось выяснить, что делает ее кот на кухне.

Также 6 июля кот стал звездой сети из-за "вреда", который делает в доме своего хозяина.