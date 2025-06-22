Продажа игрушек Лабубу бьет рекорды: производитель перегнал создателей Barbie и Transformers, — FT

Кукла-эльф Labubu привела к рыночной капитализации компании Pop Mart, которая производит эти игрушки, в 40 миллиардов долларов, что превысило капитализацию Hasbro (производит игрушки Transformers) и Mattel (производитель Barbie) вместе взятых.

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Пушистая кукла-эльф превратила китайскую группу в одну из самых ценных в мире компаний-производителей игрушек, спровоцировав драки в магазинах и обеспечив почти 2 миллиарда долларов ежегодных продаж, пишет Financial Times.

Продажа Лабубу приобрела пик популярности за последний год. В магазинах начались драки за плюшевые игрушки, а некоторые из которых на вторичных рынках стоят втрое дороже розничной цены.

"Labubu — один из немногих китайских потребительских брендов, который получил мировое признание: рыночная капитализация Pop Mart в 40 миллиардов долларов сейчас более чем вдвое превышает рыночную капитализацию американских групп Hasbro и Mattel вместе взятых", — говорится в материале.

Капитализация компаний-производителей игрушек Фото: Financial Times

Журналисты уточнили, что в конце 2024 года компания имела 130 магазинов и 192 торговых автомата за пределами материкового Китая, преимущественно в США, Европе и Юго-Восточной Азии.

На этой неделе во флагманском магазине компании в Шанхае, который был заполнен местными и иностранными покупателями, все куклы Labubu были распроданы.

"Это абсолютно безумнее, чем я ожидала", — сказала Моника Эскивель, которая приехала из Коста-Рики и надеялась приобрести фигурки для своих племянников.

Игрушки Pop Mart обычно продаются в "слепых коробках", которые в Китае стоят около $10, хотя магазины также продают большие куклы Labubu значительно дороже. Покупатели не знают, какого именно персонажа из серии они приобрели, пока не распакуют коробку, что стимулирует повторные покупки и оживленный вторичный рынок, особенно среди коллекционеров полных наборов. Лабубу — лишь одна из серий кукол, которые продает Pop Mart.

Авторы материала отметили, что доходы из-за пределов материкового Китая в прошлом году составили 5,1 млрд юаней, что составляет около 39% от общей суммы. Акции взлетели почти в шесть раз за последний год на фоне лихорадки Лабубу. Спрос достиг такого уровня, что Pop Mart пришлось дважды приостанавливать продажи в магазинах — в Лондоне в прошлом месяце и в Сеуле на этой неделе — из-за драк.

Взрывной рост сделал Pop Mart уязвимой к меняющимся потребительским тенденциям на жестко конкурентном рынке дизайнерских игрушек, говорит Джефф Чжан, аналитик Morningstar, добавляя, что введение новых персонажей станет ключом к будущему росту.

Продажи серии Monsters, частью которой является Labubu, в прошлом году выросли более чем в восемь раз и составили около пятой части дохода, но другие коллекции также стремительно растут. Продажи линии Crybaby от Pop Mart в прошлом году выросли более чем в 16 раз и составили почти десятую часть дохода.

Напомним, известная украинка получила в подарок Лабубу и нарвалась на критику.

Фокус также писал о том, что такое игрушки Лабубу и почему они так популярны.