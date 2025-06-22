Продаж іграшок Лабубу б'є рекорди: виробник перегнав творців Barbie та Transformers, — FT

Лялька-ельф Labubu призвела до ринкової капіталізації компанії Pop Mart, яка виробляє ці іграшки, у 40 мільярдів доларів, що перевищило капіталізацію Hasbro (виробляє іграшки Transformers) та Mattel (виробник Barbie) разом узятих.

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Пухнаста лялька-ельф перетворила китайську групу на одну з найцінніших у світі компаній-виробників іграшок, спровокувавши бійки в магазинах та забезпечивши майже 2 мільярди доларів щорічних продажів, пише Financial Times.

Продаж Лабубу набув піку популярності за останній рік. У магазинах почалися бійки за плюшеві іграшки, а деякі з яких на вторинних ринках коштують утричі дорожче за роздрібну ціну.

"Labubu — один з небагатьох китайських споживчих брендів, який здобув світове визнання: ринкова капіталізація Pop Mart у 40 мільярдів доларів зараз більш ніж удвічі перевищує ринкову капіталізацію американських груп Hasbro і Mattel разом узятих", — йдеться у матеріалі.

Капіталізація компаній-виробників іграшок Фото: Дельта

Журналісти уточнили, що наприкінці 2024 року компанія мала 130 магазинів і 192 торгові автомати за межами материкового Китаю, переважно у США, Європі та Південно-Східній Азії.

Цього тижня у флагманському магазині компанії в Шанхаї, який був заповнений місцевими та іноземними покупцями, всі ляльки Labubu були розпродані.

"Це абсолютно божевільніше, ніж я очікувала", — сказала Моніка Есківель, яка приїхала з Коста-Ріки і сподівалася придбати фігурки для своїх племінників.

Іграшки Pop Mart зазвичай продаються у "сліпих коробках", які в Китаї коштують близько $10, хоча магазини також продають більші ляльки Labubu значно дорожче. Покупці не знають, якого саме персонажа з серії вони придбали, доки не розпакують коробку, що стимулює повторні покупки та жвавий вторинний ринок, особливо серед колекціонерів повних наборів. Лабубу — лише одна із серій ляльок, які продає Pop Mart.

Автори матеріалу зазначили, що доходи з-за меж материкового Китаю минулого року склали 5,1 млрд юанів, що становить близько 39% від загальної суми. Акції злетіли майже в шість разів за останній рік на тлі лихоманки Лабубу. Попит досяг такого рівня, що Pop Mart довелося двічі призупиняти продажі в магазинах — у Лондоні минулого місяця і в Сеулі цього тижня — через бійки.

Вибухове зростання зробило Pop Mart вразливою до мінливих споживчих тенденцій на жорстко конкурентному ринку дизайнерських іграшок, каже Джефф Чжан, аналітик Morningstar, додаючи, що введення нових персонажів стане ключем до майбутнього зростання.

Продажі серії Monsters, частиною якої є Labubu, минулого року зросли більш ніж у вісім разів і склали близько п'ятої частини доходу, але інші колекції також стрімко зростають. Продажі лінії Crybaby від Pop Mart минулого року зросли більш ніж у 16 разів і склали майже десяту частину доходу.

Нагадаємо, відома українка отримала в подарунок Лабубу й нарвалась на критику.

Фокус також писав про те, що таке іграшки Лабубу і чому вони такі популярні.