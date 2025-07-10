Тайная жизнь: женщина с помощью муки узнала, что делает ее кот ночью на кухне (видео)

Жительница Вирджинии (США) Дженнифер Пламмер решила выяснить, кто устраивает беспорядок на ее идеально чистой кухне по ночам. Для этого она придумала "ловушку из муки".

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Подозрения американки пали на ее полосатого кота по кличке Фрэнки, и эксперимент подтвердил все с поразительной точностью. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Пламмер рассказала, что регулярно просыпалась и обнаруживала упавшие предметы и странные пятна на столешнице, хотя вечером все было чисто. Чтобы поймать "нарушителя с поличным", она насыпала старую муку на кухонные поверхности и легла спать.

"Наутро мы увидели отпечатки лап повсюду — на столах, полках, даже на мусорном ведре, которое он, судя по следам, использовал как лестницу. Белые следы были по всему полу", — поделилась Пламмер.

Хозяйка поделилась результатами в TikTok, и видео с отпечатками лап Фрэнки быстро стало вирусным, набрав более 2,3 млн просмотров. Комментаторы разделились на два лагеря: одни защищали Фрэнки, утверждая, что в ту ночь он был у них, другие же больше переживали за чистоту столешниц.

Все же в большинстве большинство людей выгораживали Фрэнки:

"Моего клиента явно подставили. Эти следы могли быть чьими угодно";

"Он вообще-то ночевал у меня, у него есть алиби";

"Ваша честь, это в лучшем случае косвенные улики".

Несмотря на ночные приключения, Дженнифер планирует завести еще одного кота, друга для Фрэнки в этом году.

"Это мой дом, и мы и так дезинфицируем поверхности по нескольку раз в день. А кот все равно делает то, что хочет — он же кот", — пошутила Пламмер.

Ранее Фокус сообщал, что девушка показала, как ее кот драматично отреагировал на жару. Хозяйка обнаружила своего любимчика в забавной позе. Выражение его мордочки покорило соцсети и собрало более 1,5 миллиона просмотров.

Также стало известно, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.