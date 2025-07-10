Таємне життя: жінка за допомогою борошна дізналася, що робить її кіт уночі на кухні (відео)

Мешканка Вірджинії (США) Дженніфер Пламмер вирішила з'ясувати, хто влаштовує безлад на її ідеально чистій кухні ночами. Для цього вона придумала "пастку з борошна".

Related video

Підозри американки впали на її смугастого кота на прізвисько Френкі, і експеримент підтвердив усе з вражаючою точністю. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Пламмер розповіла, що регулярно прокидалася і виявляла предмети, що впали, і дивні плями на стільниці, хоча ввечері все було чисто. Щоб зловити "порушника на гарячому", вона насипала старе борошно на кухонні поверхні та лягла спати.

"На ранок ми побачили відбитки лап всюди — на столах, полицях, навіть на відрі для сміття, яке він, судячи зі слідів, використовував як драбину. Білі сліди були по всій підлозі", — поділилася Пламмер.

Господиня поділилася результатами в TikTok, і відео з відбитками лап Френкі швидко стало вірусним, набравши понад 2,3 млн переглядів. Коментатори розділилися на два табори: одні захищали Френкі, стверджуючи, що тієї ночі він був у них, інші ж більше переживали за чистоту стільниць.

Усе ж у більшості більшість людей вигороджували Френкі:

"Мого клієнта явно підставили. Ці сліди могли бути чиїми завгодно";

"Він взагалі-то ночував у мене, у нього є алібі";

"Ваша честь, це в кращому разі непрямі докази".

Попри нічні пригоди, Дженніфер планує завести ще одного кота, друга для Френкі цього року.

"Це мій дім, і ми й так дезінфікуємо поверхні по кілька разів на день. А кіт все одно робить те, що хоче — він же кіт", — пожартувала Пламмер.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина показала, як її кіт драматично відреагував на спеку. Господиня виявила свого улюбленця в кумедній позі. Вираз його мордочки підкорив соцмережі і зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.