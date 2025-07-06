"Творчество и его автор": кот стал звездой сети из-за "вреда" в доме хозяина (фото)

Один житель США вернулся домой и пытался найти своего кота. Однако когда увидел, что его любимец натворил козней, то сфотографировал его деяния, которые нашли отклик среди пользователей социальных сетей.

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Веселая фотография с домашним любимцем была размещена в посте на одном из форумов Reddit.

В комментариях к сообщению, владелец пушистого рассказывает, что вернулся домой и искал своего кота. Однако когда увидел, что его подопечный снова наделал "козней", то сфотографировал кота в необычной позе.

Кот стал звездой сети из-за своей "вредности" Фото: Reddit

Фотография на форуме была подписана коротко фразой — "Творчество и его автор". На фото можно увидеть, как белый домашний любимец смог каким-то образом переломить жалюзи и усесться на них.

Пока точно неизвестно, где и когда была сделана эта фотография, а также какой была предыстория ее предыстория. Кадр с пушистым стал вирусным на Reddit, собрав более 100 тыс. реакций и вызвал активное обсуждение.

Реакция пользователей

Пользователи соцсетей не скрывали своего смеха над забавной ситуацией, а также высказали свою версию событий. Среди самых распространенных были три — обида кота на хозяина, его желание поиграть с подвижными жалюзи на окне или случайность.

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Представляю, каким будет его следующий шедевр";

"Чувак, ты его не покормил, вот и имеешь. Радуйся, что тапочки сухие. Или не очень?!";

"Жалюзи же такие: ударил лапой, они двигаются. А дальше как в фильме Горец — "останется только один!";

"Кот прямо говорит владельцу: "Я мог больше вреда наделать. Не благодари!";

"Я просто умираю со смеху с этого кота. Фото — бомба!";

"Хаос создал шедевр";

"Кот действительно творческая личность. А Вы так можете?".

Ранее Фокус сообщал, что хозяйка не могла поверить, куда ее кот ходит каждый день. Знатоки уверяют, что нет научных доказательств того, что черные коты по своей природе более умны, чем другие породы, но они имеют определенные черты, которые могут создавать такое впечатление.

Впоследствии стало известно, как видео с реакцией кота на желание хозяйки "поиграть" рассмешило сеть. Женщина решила помахать собственной ступней перед котиком, но тот оценил все иначе. Реакция животного вызвал смех у пользователей интернета.