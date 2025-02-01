"Самый умный в мире": хозяйка не могла поверить, куда ее кот ходит каждый день (фото)

Знатоки уверяют, что нет научных доказательств того, что черные коты по своей природе более умны, чем другие породы, но они имеют определенные черты, которые могут создавать такое впечатление.

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33-летняя Дженнифер из Северной Ирландии рассказала, что ее "самый умный в мире" кот Скай ежедневно в 15:00 уходит из дома. Как выяснилось, домашний любимец встречает ее детей из школы. Об этом женщина рассказала в видео, опубликованном в TikTok.

"То ощущение, когда твой кот забирает детей из школы. Не знаю, откуда он знает время, но, положа руку на сердце, каждый день с трех до пяти часов после полудня он сидит и ждет их", — рассказывает мама троих детей.

Дженнифер не может понять, как ее кот узнает, когда заканчиваются уроки. "Возможно, он распознает изменения в движении транспорта, поскольку машины начинают съезжаться с 14:45", — предполагает женщина.

По словам ирландки, когда дети замечают Скай, то подбегают к нему, а потом вместе идут домой. "Разве это не безумие, люди?" — заканчивает свое видео автор.

Кот встречает детей из школы Фото: TikTok

Эксперты уверяют, что нет научных доказательств того, что черные кошки по своей природе более умны, чем другие породы, но они имеют определенные черты, которые могут создавать такое впечатление. Владельцы таких животных также отмечают их способность к адаптации, доброжелательность и проницательность.

Многие пользователи сети прокомментировали клип Дженнифер и поделились собственными историями о домашних любимцах.

"Мой кот встречал меня с поезда в разное время во время учебы в университете", — написал один из участников обсуждения. Другой добавил: "А мой провожал ребенка в детский сад вниз по дороге и ждал 4 часа на улице, пока он не возвращался".

Напомним, ранее Фокус писал, что владелица кота Лиз Гиллеспи из городка Рок-Спринг, что в Джорджии (США), не могла поверить своим глазам, когда ее домашний любимец вернулся домой через 7 лет после исчезновения. Сиамский метис с голубыми глазами, названный в честь звезды баскетбола Кевина Дюранта, исчез еще в 2017 году, когда вышел погулять во дворе.

Кроме того, благодаря микрочипу собака Клео, которая исчезла 10 лет назад, воссоединилась со своей семьей. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя волонтеры подобрали на улице, а затем проверили его на наличие микрочипа с контактными данными владельцев.