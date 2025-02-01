"Найрозумніший у світі": хазяйка не могла повірити, куди її кіт ходить щодня (фото)

Знавці запевняють, що немає наукових доказів того, що чорні коти за своєю природою більш розумні, ніж інші породи, але вони мають певні риси, які можуть створювати таке враження.

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33-річна Дженніфер з Північної Ірландії розповіла, що її "найрозумніший у світі" кіт Скай щодня о 15:00 йде з дому. Як з’ясувалося, домашній улюбленець зустрічає її дітей зі школи. Про це жінка розповіла у відео, опублікованому в TikTok.

"Те відчуття, коли твій кіт забирає дітей зі школи. Не знаю, звідки він знає час, але, поклавши руку на серце, щодня з третьої до п’ятої години після полудня він сидить і чекає на них", — розповідає мама трьох дітей.

Дженніфер не може зрозуміти, як її кіт дізнається, коли закінчуються уроки. "Можливо, він розпізнає зміни в русі транспорту, оскільки машини починають з'їжджатися з 14:45", — припускає жінка.

За словами ірландки, коли діти помічають Скай, то підбігають до нього, а потім разом йдуть додому. "Хіба це не божевілля, люди?" — закінчує своє відео авторка.

Кіт зустрічає дітей зі школи Фото: TikTok

Експерти запевняють, що немає наукових доказів того, що чорні коти за своєю природою більш розумні, ніж інші породи, але вони мають певні риси, які можуть створювати таке враження. Власники таких тварин також відзначають їхню здатність до адаптації, доброзичливість та проникливість.

Багато користувачів мережі прокоментувало кліп Дженніфер та поділилось власними історіями про домашніх улюбленців.

"Мій кіт зустрічав мене з поїзда в різний час під час навчання в університеті", — написав один з учасників обговорення. Інший додав: "А мій проводжав дитину до дитячого садка вниз по дорозі й чекав 4 години на вулиці, поки вона не поверталася".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що власниця кота Ліз Гіллеспі з містечка Рок-Спрінг, що у Джорджії (США), не могла повірити своїм очам, коли її домашній улюбленець повернувся додому через 7 років після зникнення. Сіамський метис з блакитними очима, названий на честь зірки баскетболу Кевіна Дюранта, зник ще у 2017 році, коли вийшов погуляти на подвір'ї.

Крім того, завдяки мікрочипу собака Клео, який зник 10 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників.