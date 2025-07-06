"Творчість та її автор": кіт став зіркою мережі через "шкоду" в домі господаря (фото)

Один мешканець США повернувся додому і намагався знайти свого кота. Однак коли побачив, що його улюбленець накоїв шкоди, то сфотографував його діяння, які знайшли відгук серед користувачів соціальних мереж.

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Веселу світлину з домашнім улюбленцем було розміщено в пості на одному з форумів Reddit.

В коментарях до допису, власник пухнастого розповідає, що повернувся додому і шукав свого кота. Однак коли побачив, що його підопічний знову "вчинив шкоду", то сфотографував кота у незвичній позі.

Кіт став зіркою мережі через свою "шкоду" Фото: Reddit

Світлину на форумі було підписано коротко фразою — "Творчість та її автор". На фото можна побачити, як білий домашній улюбленець зміг якимось чином переламати жалюзі та всістися на них.

Наразі точно невідомо, де і коли була зроблена ця світлина, а також якою була передісторія цієї світлини. Кадр з пухнастим стало вірусним на Reddit, зібравши понад 100 тис реакцій та викликав активне обговорення.

Реакція користувачів

Дописувачі соцмереж не приховували свого сміху з кумедної ситуації, а також висловили свою версію подій. Серед найрозпосюдженіших були три — образа кота на господаря, його бажання погратися з рухомими жалюзі на вікні або випадковість.

Найбільше користувачі вподобали наступні репліки:

"Уявляю, яким буде його наступний шедевр";

"Чуваче, ти його не погодував, от і маєш. Радій, що капці сухі. Чи не дуже?!";

"Жалюзі ж такі: вдарив лапою, вони рухаються. А далі як у фільмі Горець — "залишиться лише один!";

"Кіт прямо каже власнику: "Я міг більше шкоди наробити. Не дякуй!";

"Я просто вмираю зі сміху з цього кота. Фото — бомба!";

"Хаос створив шедевр";

"Кіт справді творча особистість. А Ви так можете?".

Раніше Фокус повідомляв, що хазяйка не могла повірити, куди її кіт ходить щодня. Знавці запевняють, що немає наукових доказів того, що чорні коти за своєю природою більш розумні, ніж інші породи, але вони мають певні риси, які можуть створювати таке враження.

Згодом стало відомо, як відео з реакцією кота на бажання хазяйки "погратися" розсмішило мережу. Жінка вирішила помахати власною ступнею перед котиком, але той оцінив все інакше. Реакція тварини викликав сміх у користувачів інтернету.