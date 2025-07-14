Собака сломала лапу: владельцы были ошеломлены, когда увидели, что теперь делает кот (фото)

7-летняя собака Рози случайно упала с лестницы в доме во время игры: выяснилось, что животное сломало лапу. 2-летний кот, который недолюбливал Рози, не остался в стороне, и вдруг начал вести себя необычно.

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Кот неожиданно начал проявлять заботу и любовь к несчастной собаке. Кадры того, как он это делает, украдкой зафиксировали владельцы животных, рассказало издание Newsweek.

После инцидента с падением Рози начала сильно хромать и испытывать сильную боль. Владельцы быстро забили тревогу и вовремя доставили собаку к ветеринарам. Те осмотрели собаку и выяснили, что она переломала лапу. Впереди животное ждал долгий и нелегкий период выздоровления после травмы.

Поздно вечером одного дня владелица собаки и кота спустилась вниз со второго этажа, чтобы проверить, как чувствует себя Рози. Перед этим Чазлвит лег спать и женщина даже не подозревала, что она увидит.

"К моему удивлению, я увидела, что он лежит на Розе, утешает ее и проявляет ей любовь в это трудное время. Это был момент, который растопил все наши сердца", — рассказала Шахпари.

Кот утешает травмированную собаку

Выяснилось, что кот решил пойти к собаке после того, как якобы заснул, чтобы утешить ее. Животное мирно лежало рядом, аккуратно положив голову на собаку, и мурлыча при этом.

Пользователи в сети активно отреагировали на эту милую историю. Они также обратили внимание, что кошачье мурлыканье может приносить пользу и способствовать выздоровлению травмированной собаки.

Какую пользу может приносить кошачье мурлыканье

Исследователи выяснили, что кошачье мурлыканье не только может сигнализировать о спокойствии или умиротворении кота, но и приносить реальную пользу окружающим. Так, врач-ветеринар Татьяна Литвинова в эфире ТСН рассказала, что кошачье мурлыканье способствует заживлению ран и росту костей.

Кроме того, мурлыканье кота, достигающее частотой 20-40 Гц, улучшает состояние нервной и сердечно-сосудистой систем. Что уж говорить о том, что кошачье мурлыканье успокаивает и дарит положительные эмоции окружающим.

Напомним, 11 июля в сети поделились историей, как кошка удивила владельца и сеть неожиданной кражей. Она похитила Лабубу.

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