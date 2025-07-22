Мужчина взял кота из приюта: теперь животное не расстается с одной вещью, что умилило пользователей (фото)

Рыжий кот Джорджи не может расстаться с единственной вещью, которую получил в день своего "усыновления" из приюта: кадры того, как животное не отпускает из лап и зубов бежевое одеяло, облетели интернет и вызвали умиление у пользователей.

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За короткое время после публикации видео собрало более 45 тысяч лайков и несколько сотен комментариев. Кадрами, которые растрогали сердца десятков тысяч людей, хозяин поделился в TikTok.

На видео кот не отпускает одеяло, когда его пытается шутливо забрать у него владелец. Перед этим животное упорно спускалось по лестнице, держа в зубах вещь.

Скриншот | кот спускается по лестнице с одеялом Скриншот | кот не отпускает одеяло

Выяснилось, что рыжий Джорджи привязался к одеялу, которое хозяин подарил ему в день, когда забрал из приюта. После этого он не отпускает его, но приносит своему человеку "для эмоциональной поддержки".

"Джорджи любит дарить мне свое одеяло для эмоциональной поддержки, которую он получил в день усыновления", — рассказал владелец.

Пользователи по-разному отреагировали на видеоролик. У некоторых кадры того, как Джорджи тащит одеяло по лестнице, вызвали смех: "Кажется, это его девушка", написал один из комментаторов.

У большинства видео вызвало умиление. Одна из пользовательниц написала, что это "самая милая вещь, которая могла произойти".

Почему коты любят одеяла

Коты часто по-особенному относятся к одеялам или другим мягким тканям и часто сосут их. Ветеринар в блоге ua.cats рассказал, что такое поведение является вполне естественным для этих животных, и объяснил, что коты могут это делать по ряду причин:

из-за инстинктов: когда кошки подрастают, у них остаются инстинкты сосать и "месить" лапами мягкие вещи, поскольку это им напоминает период, когда их кормят мамы-кошки;

благодаря этому кошки чувствуют успокоение;

когда коты сосут одеяла, чувствуют себя ближе к людям;

такое поведение — это маркировка запаха.

Также часто коты могут сосать одеяла, потому что испытывают удовольствие.

Напомним, 19 июля в Newsweek рассказали историю, когда собака вернулась домой после ветеринара, что вызвало странную реакцию у котов.

Также 14 июля в Newsweek поделились историей, когда собака сломала лапу, а кошка начала проявлять необычное внимание к ней.