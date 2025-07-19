Собака после посещения ветеринара вернулась домой: реакция котов вызвала смех в сети (фото)

Немецкая овчарка была на осмотре у ветеринара и некоторое время ее не было дома: когда животное вернулось обратно, другие любимцы ее хозяев, двое котов, неожиданно отреагировали на это. Реакция животных стала вирусной в сети и вызвала волну эмоций среди пользователей.

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В течение нескольких дней ролик набрал более 160 000 лайков и сотни комментариев. Людей рассмешила и удивила необычная реакция котов, рассказало издание Newsweek.

После возвращения от ветеринара домой овчарка была уставшей и истощенной, и прилегла отдохнуть на диване в своем доме. Это заметили коты, но несмотря на то, что собака уже давно знакома для них, они осторожно и испуганно подошли к пушистому другу.

Скриншот | кот осторожно обнюхивает собаку Скриншот | кот прячется под столом

Один из котов на цыпочках подошел к дивану и передними лапами оперся о него, осторожно обнюхивая собаку. Другой кот не рискнул подойти к нему и остался наблюдать в стороне, спрятавшись под журнальным столиком, который стоял неподалеку от дивана.

Коты настороженно смотрели на собаку, пытаясь понять, вернулся ли домой их друг или же это чужак. Очевидно, животных отпугнул новый запах, который они услышали от собаки.

Видеоролик подписан так: "Она не виновата, что теперь пахнет иначе".

Пользователи по-разному отреагировали на драму, развернувшуюся на видео. У кого-то это вызвало смех, а некоторые поинтересовались, почему коты так настороженно отреагировали на знакомую собаку.

Почему коты могут настороженно реагировать на знакомых

На самом деле такая странная, на первый взгляд, реакция котов имеет логическое объяснение. Международная ассоциация консультантов по поведению животных (IAABC), как цитирует Newsweek, утверждает, что это явление называется "агрессия нераспознавания".

Такое поведение у кошек появляется, когда кто-то из привычного окружения на некоторое время исчезает, а потом возвращается обратно. Иногда возвращение может восприниматься даже как угроза. Причиной этому является новый запах. В случае с визитом собаки к ветеринару котов, например, мог насторожить запах лекарств или спирта.

Для того, чтобы избежать стресса для животных в таких ситуациях, эксперты IAABC советуют:

Дать животным восстановиться после процедур у ветеринара;

Уменьшить присутствие чужих запахов — например, покупать животное или потереть его предметом из дома;

Брать животных на совместные прогулки;

Внимательно следить за воссоединением.

Напомним, 14 июля в Newsweek рассказали историю, как собака сломала лапу и теперь кот начал странно себя вести, вызвав шок у владельцев.

Также 3 июля в Newsweek поделились кадрами, как ведет себя кошка, друга-собаки которой не стало полгода назад.