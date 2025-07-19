Собака після відвідин ветеринара повернулася додому: реакція котів викликала сміх у мережі (фото)

Німецька вівчарка була на огляді у ветеринара і деякий час її не було вдома: коли тварина повернулася назад, інші улюбленці її господарів, двоє котів, несподівано відреагували на це. Реакція тварин стала вірусною у мережі й викликала хвилю емоцій серед користувачів.

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Упродовж кількох днів ролик набрав понад 160 000 уподобань та сотні коментарів. Людей розсмішила та здивувала незвичайна реакція котів, розповіло видання Newsweek.

Після повернення від ветеринара додому вівчарка була втомленою та виснаженою, і прилягла відпочити на дивані у своєму будинку. Це зауважили коти, але попри те, що собака вже давно знайомий для них, вони обережно та налякано підійшли до пухнастого друга.

Скриншот | кіт обережно обнюхує собаку Скриншот | кіт ховається під столом

Один із котів навшпиньки підійшов до дивана та передніми лапами сперся об нього, обережно обнюхуючи собаку. Інший кіт не ризикнув підійти до нього і залишився спостерігати осторонь, сховавшись під журнальним столиком, що стояв неподалік від дивана.

Коти насторожено дивилися на собаку, намагаючись зрозуміти, чи додому повернувся їхній друг або ж це чужинець. Вочевидь, тварин відлякав новий запах, який вони почули від собаки.

Відеоролик підписаний так: "Вона не винна, що тепер пахне інакше".

Користувачі по-різному відреагували на драму, що розгорнулася на відео. У когось це викликало сміх, а дехто поцікавився, чому коти так насторожено відреагували на знайому собаку.

Чому коти можуть насторожено реагувати на знайомих

Насправді така дивна, на перший погляд, реакція котів має логічне пояснення. Міжнародна асоціація консультантів з поведінки тварин (IAABC), як цитує Newsweek, стверджує, що це явище має назву "агресія нерозпізнання".

Така поведінка у котів з'являється, коли хтось зі звичного оточення на деякий час зникає, а потім повертається назад. Іноді повернення може сприйматися навіть як загроза. Причиною цьому є новий запах. У випадку з візитом собаки до ветеринара котів, наприклад, міг насторожити запах ліків чи спирту.

Для того, аби уникнути стресу для тварин за таких ситуацій, експерти IAABC радять:

Дати тваринам відновитися після процедур у ветеринара;

Зменшити присутність чужих запахів — наприклад, покупати тварину чи потерти її предметом із дому;

Брати тварин на спільні прогулянки;

Уважно стежити за возз'єднанням.

Нагадаємо, 14 липня у Newsweek розповіли історію, як собака зламала лапу і тепер кіт почав дивно поводитися, викликавши шок у власників.

Також 3 липня у Newsweek поділилися кадрами, як поводиться кішка, друга-собаки якої не стало пів року тому.