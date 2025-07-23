"Тато не повернеться": поведінка кота після розриву відносин пари розчулила користувачів (відео)

28-річна Клер розірвала довготривалі відносини зі своїм бойфрендом: їхній спільний рудий кіт Джинджер, який залишився після розриву жити з дівчиною, розбив їй серце, коли болісно відреагував на відсутність чоловіка.

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Відеоролик, на якому Джинджер стурбовано ходить по будинку на намагається знайти партнера своєї власниці, завірусився у соціальних мережах та викликав хвилю емоцій серед користувачів: понад 190 тисяч людей поставили уподобання і ще майже 4 мільйони переглянули відео. Кадрами розчулена Клер поділилася на своїй сторінці у Instagram.

Кадри демонструють, як Джинджер метушиться по будинку, ходить стурбовано біля вхідних дверей та видивляється назовні, немов очікує на те, що хтось повинен прийти до нього. Клер пояснила користувачам поведінку кота, зазначивши, що тварина не розуміє, що її колишнього чоловіка більше не буде з ними.

"Він не розуміє, що його тато більше не повернеться", — підписала відео Клер.

У коментарі виданню Newsweek жінка розповіла, що розсталася зі своїм партнером близько місяця тому. Вона також зізналася, що кіт після цього кожного вечора після того, як поїв, йшов до вхідних дверей та сидів там. Такого, за словами Клер, він раніше ніколи не робив.

Така зворушлива поведінка кота ще більше розбиває серце власниці. Також вона неабияк розчулила користувачів, які висловили свою підтримку Клер та самому Джинджеру, який болісно переживає розрив пари.

Чи можуть коти відчувати сум за людьми

Попри те, що заведено вважати котів доволі незалежними та самодостатніми улюбленцями, які часто не виказують емпатії, коти насправді здатні відчувати сум за людьми. У публікації видання The spruce pets йдеться, що коти здатні відчувати широкий спектр емоцій, зокрема сумувати та потерпати від депресії, а також іноді на їхніх очах можна побачити сльози.

Сумний кіт може замкнутися у собі. Часто засмучені тварини втрачають апетит та стають менш енергійними, ніж зазвичай.

Нагадаємо, 22 липня у соцмережах чоловік поділився історією, як його кіт, якого він "усиновив" із притулку, не може розлучитися із одною річчю.

Також у Newsweek розповіли, як кішка зворушила мережу, коли відреагувала на смерть собаки, який був її другом.