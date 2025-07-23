"Папа не вернется": поведение кота после разрыва отношений пары умилило пользователей (видео)

28-летняя Клэр разорвала долговременные отношения со своим бойфрендом: их общий рыжий кот Джинджер, который остался после разрыва жить с девушкой, разбил ей сердце, когда болезненно отреагировал на отсутствие мужчины.

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Видеоролик, на котором Джинджер обеспокоенно ходит по дому на пытается найти партнера своей владелицы, завирусился в социальных сетях и вызвал волну эмоций среди пользователей: более 190 тысяч человек поставили лайки и еще почти 4 миллиона просмотрели видео. Кадрами растроганная Клэр поделилась на своей странице в Instagram.

Кадры демонстрируют, как Джинджер суетится по дому, ходит обеспокоенно у входной двери и выглядывает наружу, словно ожидает того, что кто-то должен прийти к нему. Клэр объяснила пользователям поведение кота, отметив, что животное не понимает, что ее бывшего мужчины больше не будет с ними.

"Он не понимает, что его папа больше не вернется", — подписала видео Клэр.

В комментарии изданию Newsweek женщина рассказала, что рассталась со своим партнером около месяца назад. Она также призналась, что кот после этого каждый вечер после того, как поел, шел к входной двери и сидел там. Такого, по словам Клэр, он раньше никогда не делал.

Такое трогательное поведение кота еще больше разбивает сердце владелицы. Также она изрядно растрогала пользователей, которые выразили свою поддержку Клэр и самому Джинджеру, который болезненно переживает разрыв пары.

Могут ли коты чувствовать печаль по людям

Несмотря на то, что принято считать кошек довольно независимыми и самодостаточными любимцами, которые часто не проявляют эмпатии, коты на самом деле способны чувствовать печаль по людям. В публикации издания The spruce pets говорится, что коты способны чувствовать широкий спектр эмоций, в частности грустить и страдать от депрессии, а также иногда на их глазах можно увидеть слезы.

Грустный кот может замкнуться в себе. Часто расстроенные животные теряют аппетит и становятся менее энергичными, чем обычно.

Напомним, 22 июля в соцсетях мужчина поделился историей, как его кот, которого он "усыновил" из приюта, не может расстаться с одной вещью.

Также в Newsweek рассказали, как кошка растрогала сеть, когда отреагировала на смерть собаки, которая была ее другом.