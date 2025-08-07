Власники привели додому кошеня: реакція кішки на нового улюбленця викликала сміх у мережі (фото)

Чоловік привів додому нового улюбленця, аби її кішці Джангі не було сумно: однак він не був готовим до того, як кішка відреагує на нового мешканця будинку.

Джангі не відреагувала на появу нового котика у домі радістю: вона гучно висловила своє незадоволення ситуацією. Відеоролик, яким власник Юджин поділився у TikTik, завірусився у мережі, зібравши понад пів мільйона уподобань та близько 4000 коментарів.

На кадрах, які розсмішили користувачів, кішка голосно демонструє своє розчарування. Джангі з великими очима дивиться на власника та обурено м'явкає: британське кошеня Бангі, яке з'явилося у домі, не викликало захвату у неї, попри сподівання власника.

Скриншот | кішка Джангі демонструє своє обурення

"Того разу моя кішка повністю розлютилася, коли ми взяли для неї кошеня", — так підписав відеоролик Юджин.

На відеоролику також чутно, як власник розмовляє з кішкою, намагаючись заспокоїти її.

"Ти просто маєш звикнути до цього. Не треба сердитися. Я знаю, що це твій дім, але ти будеш ділитися ним. Все буде добре. Ти звикнеш, тобі сподобається. Тобі потрібне соціальне життя. Це не загроза!", — каже Юджин до своєї улюблениці.

Сам власник недаремно розмовляє зі своєю кішкою, оскільки вважає її розумною та каже, що вона розуміє те, що до неї кажуть. Тому у такий спосіб намагається достукатися до неї.

Таку реакцію він пояснює тим, що його кішка раніше ніколи не зустрічала інших котів. Бангі став першим у її оточенні, тому й викликав розчарування та навіть певний страх. Однак з часом ситуація змінилася: коти подружилися та стали нерозлучними, каже Юджин.

Емоції котів: як вони можуть реагувати на нових тварин

Дослідники The spruce pets пишуть, що у котів дійсно є емоції. Вони здатні відчувати широкий спектр почуттів щодо людей та інших тварин, але проявляти їх можуть по-різному:

Якщо кіт щасливий, то він може муркотіти, тертися, гратися з людьми та іншими тваринами;

Сумний кіт замикається у собі, втрачає апетит або може стати менш енергійним;

Розлючений кіт може шипіти, вигинати спину та навіть атакувати людей чи інших тварин;

Якщо кіт тривожний, то він може видавати звуки, схожі на людське скигління.

