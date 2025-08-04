Король драми: кіт своєю реакцією на переїзд у новий будинок викликав сміх у мережі (фото)

Рудий кіт Дейв став зіркою соцмереж після того, як продемонстрував своїй власниці, 23-річній Аліссі Хафф зі США, мовчазний протест проти переїзду у новий будинок. Таких емоцій тварина раніше ніколи не демонструвала.

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Ображений Дейв демонстративно сів у кутку під ліжком і нерухомо та мовчки там сидів, повернувшись спиною і намагаючись показати те, що йому не подобається новий будинок. Відеоролик, яким Алісса поділилася у TikTok, завірусився у мережі, зібравши понад 2 мільйони переглядів та ще понад 700 тисяч уподобань, пише видання Newsweek.

Дівчина розповіла, що раніше Дейв такого ніколи не робив, хоча переїжджає вона із чоловіком не вперше. Цього разу їх переїзд був пов'язаний із появою дитини.

"Спочатку я трохи хвилювалася, коли побачила його під нашим ліжком у такому стані, бо він раніше такого не робив. Я сфотографувала його, щоб показати чоловікові, а коли ми все занесли, ми відчинили двері, і з того часу він був готовий до цього", — поділилася Алісса.

Колаж Newsweek | ображений кіт Дейв

Алісса також розповіла, що на попередні переїзди Дейв реагував не так драматично й був спокійнішим. Однак вона пов'язує це з тим, що кіт міг залишитися у звичному середовищі, оскільки у неї були сусіди по кімнаті. Це дозволяло коту адаптуватися на новому місці.

Користувачам TikTok відеоролик припав до душі: більшість відреагувала сміхом на таку поведінку рудого кота. Також дехто поділився власними розповідями із життя улюбленців, коли ті демонстрували драматичні сцени.

Чи вміють коти ображатися

Попри те, що коти часто демонструють відсторонену поведінку, вони не здатні ображатися так, як це роблять люди. Натомість зміна поведінки, яку ми сприймаємо як образу, часто є природною реакцією кота на стресову ситуацію. У такий спосіб коти роблять спроби захистити себе, пояснили у виданні Cats Protection.

Те, наскільки довго кіт демонструватиме іншу поведінку, залежить від тривалості та інтенсивності стресу, який переживає тварина. Власникам рекомендують подбати про те, аби кіт у цей час відчував себе у безпеці та комфортно.

Нагадаємо, 27 липня у соцмережах поділилися історією, як кіт заспокоює собаку під час грози, коли пес боїться грому.

Також 23 липня у Instagram власниця поширила зворушливі кадри, як її кіт сумує за колишнім партнером жінки.