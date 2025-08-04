Король драмы: кот своей реакцией на переезд в новый дом вызвал смех в сети (фото)

Рыжий кот Дэйв стал звездой соцсетей после того, как продемонстрировал своей владелице, 23-летней Алиссе Хафф из США, молчаливый протест против переезда в новый дом. Таких эмоций животное ранее никогда не демонстрировало.

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Оскорбленный Дэйв демонстративно сел в углу под кроватью и неподвижно и молча там сидел, повернувшись спиной и пытаясь показать то, что ему не нравится новый дом. Видеоролик, которым Алисса поделилась в TikTok, завирусился в сети, собрав более 2 миллионов просмотров и еще более 700 тысяч лайков, пишет издание Newsweek.

Девушка рассказала, что раньше Дэйв такого никогда не делал, хотя переезжает она с мужем не впервые. На этот раз их переезд был связан с появлением ребенка.

"Сначала я немного волновалась, когда увидела его под нашей кроватью в таком состоянии, потому что он раньше такого не делал. Я сфотографировала его, чтобы показать мужу, а когда мы все занесли, мы открыли дверь, и с тех пор он был готов к этому", — поделилась Алисса.

Коллаж Newsweek | обиженный кот Дэйв

Алисса также рассказала, что на предыдущие переезды Дейв реагировал не так драматично и был спокойнее. Однако она связывает это с тем, что кот мог остаться в привычной среде, поскольку у нее были соседи по комнате. Это позволяло коту адаптироваться на новом месте.

Пользователям TikTok видеоролик пришелся по душе: большинство отреагировало смехом на такое поведение рыжего кота. Также некоторые поделились собственными рассказами из жизни любимцев, когда те демонстрировали драматические сцены.

Умеют ли коты обижаться

Несмотря на то, что кошки часто демонстрируют отстраненное поведение, они не способны обижаться так, как это делают люди. Зато изменение поведения, которое мы воспринимаем как обиду, часто является естественной реакцией кота на стрессовую ситуацию. Таким образом коты делают попытки защитить себя, объяснили в издании Cats Protection.

То, насколько долго кот будет демонстрировать другое поведение, зависит от продолжительности и интенсивности стресса, который переживает животное. Владельцам рекомендуют позаботиться о том, чтобы кот в это время чувствовал себя в безопасности и комфортно.

Напомним, 27 июля в соцсетях поделились историей, как кот успокаивает собаку во время грозы, когда пес боится грома.

Также 23 июля в Instagram владелица распространила трогательные кадры, как ее кот скучает по бывшему партнеру женщины.