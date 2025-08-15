Жінка познайомила кішку з новим улюбленцем: вона не була готовою до такої реакції тварини (відео)

22-річна Робін Аббуд з Едмонтона, що у Канаді, вирішила завести цуценя. Але коли вона познайомила собаку зі своєю кішкою, то була здивована від несподіваної реакції улюблениці.

Емоції кішки від знайомства з новим членом родини немов викликали справжню "кризу ідентичності", оскільки та через кілька хвилин знайомства, здавалося, повторила дії собаки. Відеоролик, на якому жінка зафіксувала кадри знайомства тварин, привернув увагу багатьох користувачів в Instagram, зібравши понад 270 тисяч уподобань, пише видання Newsweek.

На кадрах блакитноока біла кішка, побачивши собаку, почала його обнюхувати спершу, але потім відкрила рота, немов дублювала поведінку пса.

Відеоролик власниця підписала словами про те, що новий собака "зламав" її кішку.

"Я познайомила своє кошеня з собакою. Гадаю, він її зламав… Невелика криза ідентичності (або, що більш ймовірно, вона з нього насміхається)", — зазначила Робін.

Але досвідчена власниця домашніх улюбленців також додала одразу, що причина такої поведінки може бути зовсім не жартом.

"А якщо серйозно, то коти зазвичай не задихаються, тому, якщо вони задихаються, це часто ознака того, що вони перегрілися, перелякалися або щось може бути не так", — зазначила Робін.

Жінка припускає, що і собака, і кішка могли просто перехвилюватися, адже пес потрапив у нове середовище, а кішка раніше не мала досвіду "спілкування" з собаками.

Які ознаки можуть вказувати на те, що кіт переживає стрес

Коти, як і інші тварини чи люди, можуть переживати стресові ситуації. Експерти ресурсу PetHelpFul пояснили, які ознаки вказують на те, що у вашого кота стрес:

надмірне вилизування: якщо кіт постійно вилизує свою шерсть, то це може вказувати на те, що він намагається заспокоїти себе;

дряпання меблів: це може бути сигналом про те, що тварині щось не подобається;

зміни у режимі сну: якщо кіт починає менше спати, це може вказувати на те, що він відчуває стрес;

зміни в апетиті: якщо тварина відмовляється від їжі або їсть менше, це вказує на стрес або навіть депресію в улюбленця.

