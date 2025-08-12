Схожий на власника кішки родич навідався в гості: реакція тварини підкорила мережу (фото)

Чоловік на ймення Аман приїхав у гості до своєї родини з іншого міста: у будинку на нього наткнулася кішка Віві, яка раптом збилася з пантелику через схожість свого власника з гостем.

Несподівана реакція кішки, яка зупинилася на одному місці й упродовж деякого часу невідривно дивилася на обличчя гостя, викликала сміх у мережі. Про курйозну історію розповіло видання Newsweek.

Кішка Віві зупинилася, коли побачила брата свого господаря, що стояв в іншому кінці кімнати. Разюча схожість у зовнішності, ймовірно, збентежила тварину, яка не могла зрозуміти, хто саме перед нею стоїть.

Скриншот | несподівана реакція кішки

Власниця домашнього улюбленця на ім'я Емілі розповіла виданню, що її зять нещодавно приїхав у гості до подружжя з іншого міста. Як з'ясувалося, він дуже схожий на чоловіка Емілі, зокрема завдяки сицилійським генам. Це, припускає жінка, і збило їхню кішку з пантелику.

"Я зняла це на камеру приблизно за 20 секунд, але загалом це тривало, мабуть, близько двох хвилин", — поділилася власниця тварини.

За її словами, кішка зникла лише тоді, коли гість кашлянув. Цим вона наче дала зрозуміти, що усвідомила те, що це "не її тато".

Лише упродовж перших двох днів відеоролик із реакцією Віві на схожого на власника гостя зібрав понад 1,7 мільйона переглядів та понад 420 тисяч уподобань у TikTok. Користувачі також залишили низку коментарів до ситуації, жартуючи над дивною поведінкою тварини.

"Мені важливо оцінити його з ніг до голови", — придумав підпис до відео один із коментаторів.

Дехто ж поділився, що, попри власний досвід життя з котами, такої реакції ніколи ще не бачив.

"Я помираю, у мене все життя були коти, і я ніколи не бачив жодного, щоб він виглядав настільки приголомшеним, що не міг би говорити", — написав користувач.

Чи можуть коти впізнавати своїх господарів

Коти дійсно впізнають своїх господарів, стверджує медіа catster. Зокрема коти можуть впізнавати "свою" людину за допомогою органів чуття:

зір: коти здатні розпізнавати обличчя своїх господарів і краще реагують на знайомих людей, аніж на чужинців. Вони також можуть стежити за поглядом людини;

нюх: у котів може бути до 200 мільйонів нюхових рецепторів, які пов'язані із пам'яттю;

звук: коти здатні розпізнавати голос свого господаря і навіть впізнавати людину за темпом кроків або звуком ніг на підлозі.

