Похожий на владельца кошки родственник наведался в гости: реакция животного покорила сеть (фото)

Мужчина по имени Аман приехал в гости к своей семье из другого города: в доме на него наткнулась кошка Виви, которая вдруг сбилась с толку из-за сходства своего владельца с гостем.

Неожиданная реакция кошки, которая остановилась на одном месте и в течение некоторого времени неотрывно смотрела на лицо гостя, вызвала смех в сети. О курьезной истории рассказало издание Newsweek.

Кошка Виви остановилась, когда увидела брата своего хозяина, стоявшего в другом конце комнаты. Поразительное сходство во внешности, вероятно, смутило животное, которое не могло понять, кто именно перед ней стоит.

Владелица домашнего любимца по имени Эмили рассказала изданию, что ее зять недавно приехал в гости к супругам из другого города. Как выяснилось, он очень похож на мужа Эмили, в частности благодаря сицилийским генам. Это, предполагает женщина, и сбило их кошку с толку.

"Я сняла это на камеру примерно за 20 секунд, но в целом это длилось, пожалуй, около двух минут", — поделилась владелица животного.

По ее словам, кошка исчезла только тогда, когда гость кашлянул. Этим она как будто дала понять, что осознала то, что это "не ее папа".

Только в течение первых двух дней видеоролик с реакцией Виви на похожего на владельца гостя собрал более 1,7 миллиона просмотров и более 420 тысяч лайков в TikTok. Пользователи также оставили ряд комментариев к ситуации, шутя над странным поведением животного.

"Мне важно оценить его с ног до головы", — придумал подпись к видео один из комментаторов.

Некоторые же поделились, что, несмотря на собственный опыт жизни с котами, такой реакции никогда еще не видели.

"Я умираю, у меня всю жизнь были коты, и я никогда не видел ни одного, чтобы он выглядел настолько ошеломленным, что не мог бы говорить", — написал пользователь.

Могут ли коты узнавать своих хозяев

Коты действительно узнают своих хозяев, утверждает медиа catster. В частности коты могут узнавать "своего" человека с помощью органов чувств:

зрение: кошки способны распознавать лица своих хозяев и лучше реагируют на знакомых людей, чем на чужаков. Они также могут следить за взглядом человека;

обоняние: у кошек может быть до 200 миллионов обонятельных рецепторов, которые связаны с памятью;

звук: коты способны распознавать голос своего хозяина и даже узнавать человека по темпу шагов или звуку ног на полу.

