Жінка принесла додому улюбленця свого друга: реакція котів підкорила мережу (фото)

Жінка принесла додому кішку свого друга, аби приглянути за нею, вважаючи, що вони знайдуть спільну мову. Однак несподівана реакція її двох домашніх котів зруйнували всі її сподівання.

Related video

Жінка з ніком @mckenziefrenziee у TikTok набрала понад пів мільйона переглядів на відеоролику з драматичною зустріччю котів у своєму будинку всього за кілька днів. Про це пише видання Newsweek.

Кадри демонструють, як її коти-самці нервово ховаються під столом, спостерігаючи за переносною сумкою, у якій перебувала чужа кішка. Улюбленці, широко розплющивши очі, злякано поглядають на кішку Шанель, яку на той момент ще навіть не випустили звідти.

Кішка Шалень у переносній сумці Реакція котів на чужу кішку

Коли камера повертається у бік Шанель, то ловить момент, коли кішка суворо дивиться на жінку. Власниця тварин одразу "зрозуміла, хто тут головний". Також жінка підписала відеоролик словами про те, що погляд кішки Шанель "її вбиває".

Користувачі соцмережі вибухнули сміхом на таку реакцію котів одне на одного.

"Вона наче каже: коли я закінчу з цими двома, ти будеш наступним", — написав один із коментаторів.

Інший користувач додав: "Вона виглядає такою готовою, щоб почати бійку".

Декому така "сувора" реакція кішки припала до душі, й користувачі цікавилися, чи така поведінка не є особливістю цієї породи. До слова, сама кішка Шанель належить до породи регдол.

Чим особливі коти породи регдол

Регдол — порода великих напівдовгошерсних котів, які в середньому виростають вагою від 4,5 до 9 кілограмів. Дослідження, оприлюднене на порталі Joii Pet Care, свідчить про те, що коти цієї породи мають певні особливості характеру:

ніжні і товариські: регдоли не належать до котів із замкненим характером. З ними легко можна знайти зв'язок;

люблять людей: регдоли нагадують цуценят і можуть бігати чи стежити за своїми власниками по всьому будинку. Часто коти цієї породи виходять до людей, коли ті повертаються додому;

не імпульсивні та не непередбачувані: регдоли швидко звикають до нових людей і мають спокійний характер.

Коти цієї породи також добре пристосовані до життя у приміщенні й не дуже полюбляють вулицю.

Нагадаємо, 15 серпня у Newsweek розповіли історію, як жінка познайомила кішку з новим улюбленцем: вона не була готовою до такої реакції.

Також 13 серпня жінка поділилася у соцмережах, як вона принесла додому "найдурнішу" покупку й на це несподівано відреагувала кішка.