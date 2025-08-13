Жінка принесла додому "найдурнішу" покупку: вона не була готовою до реакції кішки на річ (фото)

32-річна мешканка Техасу придбала безглузду річ, невелику моторошну скульптуру кота з виряченими очима, та показала її своїй кішці Мії. Однак вона не сподівалася, що тварина так відреагує на новий предмет інтер'єру.

Related video

Кітті, власниця Мії, переглядала спогади про життя зі своєю кішкою 11-річної давнини, аж раптом натрапила на смішні кадри, на яких їй вдалося зафільмувати реакцію тварини на невелику скульптуру. Цими кадрами Кітті вирішила поділитися із користувачами у TikTok.

Спогад пов'язаний із днем, коли жінка у супермаркеті натрапила на прикрасу для газону, яка мала доволі чудернацький вигляд. Скульптура, виконана в образі кота в однотонному бежевому відтінку, має вирячені очі, які Кітті приклеїла на місці її "мертвих" очей, як розповіла вона. Сама жінка назвала скульптуру SpookyCat ("Страшна кішка").

На відеоролику Кітті демонструє своїй кішці скульптуру вдома. Коли Міа прибігає на поклик господині та бачить чудернацьку річ, то завмирає у тій же згорбленій позі, у якій виконаний сам кіт у скульптурі.

Newsweek | реакція кішки на дивну садову скульптуру

У такій позі Міа простояла деякий час, демонструючи своє невдоволення та недовіру до нового предмету в домі. Вона також почала розмахувати хвостом, не відводячи погляду зі скульптури.

Відеоролик, який Кітті виклала у мережі, вона підписала так: "Міа знайомиться з найдурнішою покупкою, яку я коли-небудь робила".

Згодом у коментарі для видання Newsweek жінка зізналася, що ніколи раніше до цього та після цього її кішка так не поводилася. Відеоролик закінчується тим, що Кітті зізнається Мії, що це несправжній кіт.

Відео зібрало понад 4 мільйони переглядів та низку коментарів від користувачів, думка яких про ситуацію розділилася. У декого це викликало сміх, а дехто засудив дії жінки через те, що тварина пережила стрес.

Які ознаки вказують на те, що кіт невдоволений

Відповідно до інформації Cats Protection, коти по-різному можуть реагувати на стрес та демонструвати своє невдоволення напоказ. Класичними ознаками того, що певна ситуація є стресовою для тварини, є наступні:

розплющені очі з широкими зіницями;

облизування губ;

настовбурчена шерсть;

приплющені вуха;

повільні, стримані рухи тощо.

Нагадаємо, 12 серпня у Newsweek розповіли, як кішка відреагувала на візит родича, який схожий на власника тварини.

Також 7 серпня у мережі показали реакцію кішки на появу нового кошеняти у домі.