Женщина принесла домой "самую глупую" покупку: она не была готова к реакции кошки на вещь (фото)

32-летняя жительница Техаса приобрела нелепую вещь, небольшую жуткую жуткую скульптуру кота с выпученными глазами, и показала ее своей кошке Мии. Однако она не надеялась, что животное так отреагирует на новый предмет интерьера.

Китти, владелица Мии, просматривала воспоминания о жизни со своей кошкой 11-летней давности, как вдруг наткнулась на смешные кадры, на которых ей удалось заснять реакцию животного на небольшую скульптуру. Этими кадрами Китти решила поделиться с пользователями в TikTok.

Воспоминание связано с днем, когда женщина в супермаркете наткнулась на украшение для газона, которое имело довольно странный вид. Скульптура, выполненная в образе кота в однотонном бежевом оттенке, имеет выпученные глаза, которые Китти приклеила на месте ее "мертвых" глаз, как рассказала она. Сама женщина назвала скульптуру SpookyCat ("Страшная кошка").

На видеоролике Китти демонстрирует своей кошке скульптуру дома. Когда Миа прибегает на зов хозяйки и видит странную вещь, то замирает в той же сгорбленной позе, в которой выполнен сам кот в скульптуре.

В такой позе Миа простояла некоторое время, демонстрируя свое недовольство и недоверие к новому предмету в доме. Она также начала размахивать хвостом, не отводя взгляда со скульптуры.

Видеоролик, который Китти выложила в сети, она подписала так: "Миа знакомится с самой глупой покупкой, которую я когда-либо делала".

Впоследствии в комментарии для издания Newsweek женщина призналась, что никогда раньше до этого и после этого ее кошка так себя не вела. Видеоролик заканчивается тем, что Китти признается Мии, что это ненастоящий кот.

Видео собрало более 4 миллионов просмотров и ряд комментариев от пользователей, мнение которых о ситуации разделилось. У некоторых это вызвало смех, а некоторые осудили действия женщины из-за того, что животное пережило стресс.

Какие признаки указывают на то, что кот недоволен

Согласно информации Cats Protection, кошки по-разному могут реагировать на стресс и демонстрировать свое недовольство напоказ. Классическими признаками того, что определенная ситуация является стрессовой для животного, являются следующие:

открытые глаза с широкими зрачками;

облизывание губ;

всклокоченная шерсть;

приплюснутые уши;

медленные, сдержанные движения и т.д.

