Женщина впервые поздоровалась с кошкой через камеру для животных: ее реакция покорила сеть (фото)

Женщина приобрела камеру для наблюдения за домашними животными и установила ее у себя дома, чтобы наблюдать за своей кошкой. Реакция животного, когда женщина впервые поздоровалась с ней через камеру, вызвала смех в сети.

Абигейл приобрела камеру, чтобы отслеживать состояние своей любимицы, но этого ей оказалось мало, и женщина захотела поздороваться с животным. Она хотела проверить, отреагирует ли животное на ее голос через камеру, однако женщина не была готова к такой реакции. Об этом пишет издание Newsweek.

На кадрах камера, размещенная за мисками с едой и водой, показала, как ее жаждущая кошка пьет. Абигейл не захотела прерывать кошку, пока та пьет, а потом заговорила к животному.

Коллаж Фокус | реакция кошки на голос с камеры

Когда женщина заговорила с кошкой, это вызвало настоящее замешательство. Животное начало оглядываться и задрало голову вверх, пытаясь понять, откуда доносится голос. Затем кошка приблизилась к камере, внимательно присматриваясь, и обнюхала ее, чтобы понять, кто с ней и каким образом разговаривает.

Абигейл поделилась этими кадрами в TikTok. В течение нескольких дней видеоролик собрал 1,6 миллиона просмотров и еще более 266 000 лайков.

Пользователей умилил тот факт, что кошка узнала голос своей владелицы, и оглядывалась на него.

"Маленький ангелочек сразу же поднял на тебя голову", — отметил один из комментаторов.

"Она говорит: "Я тебя слышу, но не чувствую твоего запаха", — написал другой пользователь.

Узнают ли коты своих хозяев по голосу

Исследования, проведенные учеными, подтверждают, что коты на самом деле прекрасно помнят и распознают своих людей. Как говорится в материале catster, коты могут узнавать людей несколькими способами:

через зрительное восприятие;

с помощью обоняния: животные хорошо помнят запах людей;

с помощью слуха: коты распознают голоса людей и реагировать на отдельные слова, в частности на свое имя.

