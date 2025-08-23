Жінка вперше привіталася з кішкою через камеру для тварин: її реакція підкорила мережу (фото)

Жінка придбала камеру для спостереження за домашніми тваринами і встановила її у себе вдома, аби спостерігати за своєю кішкою. Реакція тварини, коли жінка вперше привіталася з нею через камеру, викликала сміх у мережі.

Абігейл придбала камеру, аби відстежувати стан своєї улюблениці, але цього їй виявилося замало, й жінка захотіла привітатися з твариною. Вона хотіла перевірити, чи відреагує тварина на її голос через камеру, однак жінка не була готовою до такої реакції. Про це пише видання Newsweek.

На кадрах камера, розміщена за мисками з їжею та водою, показала, як її спрагла кішка п'є. Абігейл не захотіла переривати кішку, поки та п'є, а потім заговорила до тварини.

Колаж Фокус | реакція кішки на голос із камери

Коли жінка заговорила до кішки, це викликало справжнє збентеження. Тварина почала оглядатися й задерла голову догори, намагаючись зрозуміти, звідки долинає голос. Потім кішка наблизилася до камери, уважно придивляючись, та обнюхала її, щоб зрозуміти, хто з нею та у який спосіб розмовляє.

Абігейл поділилася цими кадрами у TikTok. Упродовж кількох днів відеоролик зібрав 1,6 мільйона переглядів та ще понад 266 000 уподобань.

Користувачів розчулив той факт, що кішка впізнала голос своєї власниці, й оглядалася на нього.

"Маленьке янголятко одразу ж підняло на тебе голову", — зазначив один із коментаторів.

"Вона каже: "Я тебе чую, але не відчуваю твого запаху", — написав інший користувач.

Чи впізнають коти своїх господарів за голосом

Дослідження, проведені науковцями, підтверджують, що коти насправді чудово пам'ятають та розпізнають своїх людей. Як йдеться у матеріалі catster, коти можуть впізнавати людей кількома способами:

через зорове сприйняття;

за допомогою нюху: тварини добре пам'ятають запах людей;

за допомогою слуху: коти розпізнають голоси людей та реагувати на окремі слова, зокрема на своє ім'я.

