Чоловік взяв кота із притулку: через тиждень він зрозумів, що щось пішло не так (фото)

32-річний мешканець Канади вирішив взяти кота із притулку й обрав для себе девон-рекса. Однак вже через кілька днів, спостерігаючи за твариною, він зрозумів, що "усиновив собаку".

Related video

11-місячний кіт Лео породи девон-рекс поводиться, наче грайливе цуценя: він виконує команду "апорт" та бігає за предметами, які приносить своєму власнику. Про цю історію розповіло видання Newsweek з посиланням на соцмережі.

Чоловік грався зі своїм котом, аж раптом зауважив його непритаманну для цих тварин особливість: він бігає за предметами та приносить їх. Здивований такою поведінкою, він зафільмував Лео, а тоді поділився із користувачами платформи Reddit.

Скриншот | кіт породи девон-рекс приносить предмети, наче собака

Канадець жартівливо підписав допис: "Гадаю, я випадково взяв собаку".

З'ясувалося, що звичка приносити речі з'явилася у Лео практично з перших днів "усиновлення" тварини. Самого кота чоловік взяв з притулку ще у лютому 2025 року.

"Лео почав грати з нами в апорт того ж тижня, як ми принесли його додому", — розповів канадець журналістам.

З того часу кіт так грається щоденно: це обов'язкова частина його розпорядку, каже власник. Через це тварина "схожа більше на собаку, аніж на кота", зазначив канадець.

Користувачі соцмереж відреагували на відеоролик по-різному: у декого поведінка кота викликала сміх, а дехто здивувався, чому тварина так поводиться.

Чому деякі коти приносять предмети, мов собаки

Дослідження Purge University 2024 року демонструє, що деякі коти можуть приносити речі господарям, які ті кидають, так само охоче, як це роблять собаки. Фахівці дослідили поведінку понад 8000 котів та з'ясували, що коти, попри їхній "незалежний" характер, радо можуть приносити предмети своїм власникам.

Також дослідження демонструє, що:

частіше предмети схильні приносити домашні коти, аніж вуличні, оскільки мають менше можливостей для полювання;

коти, які приносять предмети, більш схильні до товариства;

близько 41% котів приносять предмети, які кидають їм люди;

кошенята приносять предмети частіше, аніж дорослі коти.

Нагадаємо, 17 серпня жінка у соцмережах показала, як поводиться її кіт після смерті домашнього собаки.

Також 4 серпня видання Newsweek розповіло, як кіт своєю реакцією на переїзд у новий будинок викликав сміх у мережі.