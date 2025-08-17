Жінка втратила собаку: те, що тепер робить її кіт, зворушило мережу (фото)

Жінка нещодавно втратила свою 13-річну німецьку вівчарку Роккі: її кіт Луї несподівано продемонстрував власниці, як сумує за своїм померлим другом. Тварина намагається адаптуватися до життя без нього.

Власниці вдалося зафільмувати зворушливий момент, коли її кіт сумує за своїм другом. Відеоролик, яким вона поділилася у TikTok, зібрав понад 30 тисяч уподобань та 3 тисячі коментарів.

На кадрах кіт дивиться на фотографію на стіні, на якій зображений покійний собака Роккі. Тварина пильно вдивляється у зображення собаки, не відводячи погляд. Перед цим Луї виліз на диван та підсунувся на його край, аби якомога ближче бачити Роккі.

Зворушена поведінкою кота і коментарями на підтримку від користувачів, жінка також прокоментувала відео.

"Я вдячна усім за коментарі, моє серце розбите. Я був у захваті, просто спостерігаючи за цим моментом, ридаючи від сліз. Сумно, але так чудово бачити любов, яку ми всі розділяємо одне з одним. Домашні тварини — це родина, цей собака був нашим маленьким хлопчиком. Його відсутність боляче зворушує", — зізналася вона.

Користувачі також зворушені кадрами, як кіт сумує за своїм померлим другом.

"Я дивився це зациклено щонайменше 10 разів і ридаю. Спочивай з миром, Роккі. І обіймаю тебе та кошеня також", — написав один із коментаторів.

Ще один порадив жінці зняти фотографію та помістити ближче.

Чи можуть коти сумувати після смерті інших тварин

Коти дійсно можуть сумувати за іншими тваринами після їхньої смерті. Видання The Guardian оприлюднило раніше результати дослідження, яке підтверджує, що коти сумують навіть якщо це інші тварини — наприклад, собаки.

На те, що кіт сумує за іншим улюбленцем, можуть виказувати наступні ознаки:

починає менше спати;

у тварини зникає апетит;

не виказує активного інтересу до ігор;

шукає уваги від людей;

ховається або проводить більше часу на самоті.

При цьому дослідники вважають, що чим тривалішою були стосунки між тваринами, тим більший сум відчувають коти.

