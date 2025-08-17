Женщина потеряла собаку: то, что теперь делает ее кот, растрогало сеть (фото)

Женщина недавно потеряла свою 13-летнюю немецкую овчарку Рокки: ее кот Луи неожиданно продемонстрировал владелице, как скучает по своему умершему другу. Животное пытается адаптироваться к жизни без него.

Владелице удалось заснять трогательный момент, когда ее кот скучает по своему другу. Видеоролик, которым она поделилась в TikTok, собрал более 30 тысяч лайков и 3 тысячи комментариев.

На кадрах кот смотрит на фотографию на стене, на которой изображен покойный пес Рокки. Животное пристально всматривается в изображение собаки, не отводя взгляд. Перед этим Луи вылез на диван и пододвинулся на его край, чтобы как можно ближе видеть Рокки.

Коллаж Фокус | кот смотрит на портрет умершей собаки

Тронутая поведением кота и комментариями в поддержку от пользователей, женщина также прокомментировала видео.

"Я благодарна всем за комментарии, мое сердце разбито. Я был в восторге, просто наблюдая за этим моментом, рыдая от слез. Печально, но так прекрасно видеть любовь, которую мы все разделяем друг с другом. Домашние животные — это семья, эта собака была нашим маленьким мальчиком. Его отсутствие больно трогает", — призналась она.

Пользователи также тронуты кадрами, как кот скорбит по своему умершему другу.

"Я смотрел это зацикленно по меньшей мере 10 раз и рыдаю. Покойся с миром, Рокки. И обнимаю тебя и котенка тоже", — написал один из комментаторов.

Еще один посоветовал женщине снять фотографию и поместить ближе.

Могут ли коты грустить после смерти других животных

Коты действительно могут скучать по другим животным после их смерти. Издание The Guardian обнародовало ранее результаты исследования, которое подтверждает, что коты скучают даже если это другие животные — например, собаки.

На то, что кот скучает по другому любимцу, могут указывать следующие признаки:

начинает меньше спать;

у животного исчезает аппетит;

не проявляет активного интереса к играм;

ищет внимания от людей;

прячется или проводит больше времени в одиночестве.

При этом исследователи считают, что чем продолжительнее были отношения между животными, тем большую печаль испытывают коты.

