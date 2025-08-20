Мужчина взял кота из приюта: через неделю он понял, что что-то пошло не так (фото)

32-летний житель Канады решил взять кота из приюта и выбрал для себя девон-рекса. Однако уже через несколько дней, наблюдая за животным, он понял, что "усыновил собаку".

11-месячный кот Лео породы девон-рекс ведет себя, как игривый щенок: он выполняет команду "апорт" и бегает за предметами, которые приносит своему владельцу. Об этой истории рассказало издание Newsweek со ссылкой на соцсети.

Мужчина играл со своим котом, как вдруг заметил его несвойственную для этих животных особенность: он бегает за предметами и приносит их. Удивленный таким поведением, он снял Лео, а потом поделился с пользователями платформы Reddit.

Канадец шутливо подписал сообщение: "Думаю, я случайно взял собаку".

Выяснилось, что привычка приносить вещи появилась у Лео практически с первых дней "усыновления" животного. Самого кота мужчина взял из приюта еще в феврале 2025 года.

"Лео начал играть с нами в апорт на той же неделе, как мы принесли его домой", — рассказал канадец журналистам.

С тех пор кот так играет ежедневно: это обязательная часть его распорядка, говорит владелец. Из-за этого животное "похоже больше на собаку, чем на кота", отметил канадец.

Пользователи соцсетей отреагировали на видеоролик по-разному: у некоторых поведение кота вызвало смех, а некоторые удивились, почему животное так себя ведет.

Почему некоторые коты приносят предметы, как собаки

Исследование Purge University 2024 года демонстрирует, что некоторые коты могут приносить вещи хозяевам, которые те бросают, так же охотно, как это делают собаки. Специалисты исследовали поведение более 8000 котов и выяснили, что коты, несмотря на их "независимый" характер, с радостью могут приносить предметы своим владельцам.

Также исследование демонстрирует, что:

чаще предметы склонны приносить домашние коты, чем уличные, поскольку имеют меньше возможностей для охоты;

коты, которые приносят предметы, более склонны к обществу;

около 41% кошек приносят предметы, которые бросают им люди;

котята приносят предметы чаще, чем взрослые кошки.

