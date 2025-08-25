Жінка намагалася допомогти кішці скинути зайву вагу: однак у тварини були інші плани (фото)

Аннабель Вільямс намагалася зробити усе, щоб її домашня улюблениця — смугаста кішка Лу — скинула зайву вагу, яка може зашкодити тварині. Однак у кішки були свої плани.

Коли жінка відвела кішку до ветеринара, той порадив допомогти скинути два кілограми тварині, організувавши прогулянки. Відеоролик, яким власниця кішки поділилася у TikTok, підкорив користувачів, оскільки кадри демонструють смішну поведінку тварини.

Аннабель намагалася вигуляти Лу на повідку, однак кішка ступила лише кілька кроків та розпласталася на вулиці. При цьому тварина повільно та ліниво переверталася з боку на бік, демонструючи те, що обирає відпочинок під сонячними променями замість фізичних навантажень.

Колаж Фокус | кішка обирає відпочинок замість прогулянки

На фоні чути також, як власники намагаються переконати Лу зробити ще бодай кілька кроків. Однак кішка при цьому робить лише один, і тільки для того, аби змінити позу.

Користувачів підкорили кадри, як Лу ліниво відпочиває і відмовляється гуляти. Відеоролик за кілька днів зібрав понад 115 тисяч вподобань і майже 1000 коментарів.

"Вона не створена для прогулянкового життя. Вона — невимушена королева засмаги", — підкреслив один із користувачів.

Інший користувач зазначив, що Лу насправді рухається, хоч і завдяки перевертанню з боку на бік. "Це перемога", — сказав він.

Як допомогти коту схуднути, коли у нього є зайва вага

Зайва вага у котів, як і у людей, може викликати низку проблем зі здоров'ям. Тому експерти платформи Cats Protection радять робити наступні дії, якщо у вашої тварини є зайва вага:

поступово зменшувати добову норму їжі;

зменшити вживання смаколиків;

регулярно зважувати кота, аби відстежувати прогрес;

включити у раціон продукти, що сприяють зниженню ваги;

заохочувати тварину більше рухатися.

Примусити кота більше рухатися можна, наприклад, розсипавши корм по будинку, або ж активно використовуючи улюбленці іграшки тварини.

