Кіт утік з дому на деякий час: власниця не була готовою до реакції іншого улюбленця на його повернення (фото)

Кіт утік з дому на годину: коли він повернувся додому, несподівана реакція іншого домашнього кота здивувала власницю.

Тварина поводилася так, наче вперше бачить свого пухнастого товариша. Кадрами поведінки улюбленців жінка поділилася у соцмережах, розповідає видання Newsweek.

Коли кіт повернувся додому, інший улюбленець одразу ж почав його "атакувати". Він накинувся, шипів та кричав на нього — так, наче раніше коти ніколи не зустрічалися. Хоча обидвоє є братами, зізналася жінка.

Скриншот | реакція кота на повернення іншого кота

Інший кіт, який тільки повернувся додому, заціпенів на одному місці, й не виказував негативних емоцій.

З'ясувалося, що коти — рідні брати, народжені від однієї кішки. Жінка розповіла у коментарі виданню, що врятувала тварин, коли їм було лише по шість тижнів. Зараз її котам майже рік.

Власниця зізналася, що не могла сподіватися на таку реакцію одного кота на іншого. Улюбленці разом прожили усе життя — спершу на вулиці, а потім в одному будинку, де підростали, граючись та виховуючись пліч-о-пліч.

"Це було щось найдивніше! Хенк (так звати іншого кота — ред.) був такий засмучений", — зізналася жінка.

Користувачі соцмереж, у яких власниця вирішила поцікавитися, як помирити своїх котів, давали їй різні поради, а також намагалися пояснити агресію тварини.

"Він просто розлючений, що вийшов без нього…", — зазначив один із коментаторів.

Інші ж порадили розділити тварин на кілька ночей і позбутися зайвого запаху в улюбленця, який йшов із дому.

Чому коти можуть агресувати на знайомих тварин

Така поведінка кота, яка вилилася в агресію щодо свого брата, має цілком логічне пояснення. Міжнародна асоціація консультантів з поведінки тварин (IAABC) стверджує, що таке явище отримало назву "агресія нерозпізнання", й виникає воно, коли хтось із знайомих тварини зникає з оточення на деякий час, а потім повертається назад.

Головна причина такої агресії — новий, незнайомий запах від тварини, яка повернулася назад.

Аби уникнути стресу для тварини, експерти радять робити наступні дії:

позбутися або зменшити присутність нових запахів у тварини, яка повернулася назад;

допомагати тваринам налагодити контакт — гратися з ними спільно чи брати на прогулянки;

дати деякий час тварині на адаптацію та звикання.

