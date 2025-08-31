Кот сбежал из дома на некоторое время: владелица не была готова к реакции другого любимца на его возвращение (фото)

Кот сбежал из дома на час: когда он вернулся домой, неожиданная реакция другого домашнего кота удивила владелицу.

Related video

Животное вело себя так, как будто впервые видит своего пушистого товарища. Кадрами поведения любимцев женщина поделилась в соцсетях, рассказывает издание Newsweek.

Когда кот вернулся домой, другой любимец сразу же начал его "атаковать". Он набросился, шипел и кричал на него — так, как будто раньше коты никогда не встречались. Хотя оба являются братьями, призналась женщина.

Скриншот | реакция кота на возвращение другого кота

Другой кот, который только вернулся домой, оцепенел на одном месте, и не выказывал негативных эмоций.

Выяснилось, что коты — родные братья, рожденные от одной кошки. Женщина рассказала в комментарии изданию, что спасла животных, когда им было всего по шесть недель. Сейчас ее котам почти год.

Владелица призналась, что не могла надеяться на такую реакцию одного кота на другого. Питомцы вместе прожили всю жизнь — сначала на улице, а потом в одном доме, где подрастали, играя и воспитываясь бок о бок.

"Это было что-то самое странное! Хэнк (так зовут другого кота — ред.) был так расстроен", — призналась женщина.

Пользователи соцсетей, у которых владелица решила поинтересоваться, как помирить своих котов, давали ей различные советы, а также пытались объяснить агрессию животного.

"Он просто в ярости, что вышел без него...", — отметил один из комментаторов.

Другие же посоветовали разделить животных на несколько ночей и избавиться от лишнего запаха у уходящего из дома любимца.

Почему коты могут агрессировать на знакомых животных

Такое поведение кота, которое вылилось в агрессию по отношению к своему брату, имеет вполне логичное объяснение. Международная ассоциация консультантов по поведению животных (IAABC) утверждает, что такое явление получило название "агрессия нераспознавания", и возникает оно, когда кто-то из знакомых животного исчезает из окружения на некоторое время, а затем возвращается обратно.

Главная причина такой агрессии — новый, незнакомый запах от вернувшегося обратно животного.

Чтобы избежать стресса для животного, эксперты советуют делать следующие действия:

избавиться или уменьшить присутствие новых запахов у животного, которое вернулось обратно;

помогать животным наладить контакт — играть с ними совместно или брать на прогулки;

дать некоторое время животному на адаптацию и привыкание.

Напомним, 29 августа в соцсетях распространили видео, как женщина позвала мастера домой: реакция ее кошки на чужака покорила сеть.

Также 22 августа издание Newsweek рассказывало, как женщина принесла кошку друга домой: она не была готова к реакции своих котов.