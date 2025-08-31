Кошачий конфликт: женщина получила штраф из-за жалоб на мяуканье своего питомца

Во Франции пассажирка поезда Париж-Ванн получила штраф в размере 110 евро (около 5 тыс. грн) после того, как ее кот Моне громко мяукал во время поездки. Инцидент вызвал спор владелицы животного с железнодорожной компанией.

Как сообщает MS News, женщина по имени Камилла, заранее приобрела отдельный железнодорожный билет для кота стоимостью 7 евро (320 грн), соблюдая правила перевозки домашних любимцев. Животное находилось в клетке, однако после жалоб пассажиров на мяуканье проводник наложил на владелицу штраф.

Камилла объяснила, что кот лишь несколько раз мяукнул в начале поездки. В то же время французское издание La Dépêche сообщило, что в служебном протоколе были указаны "непрерывное мяуканье" и многочисленные жалобы пассажиров. Кондуктор отметил, что владелица отказалась пересесть в другой вагон, хотя это могло бы снизить уровень напряженности среди пассажиров.

"Кот шумел, и мы требуем составления протокола о нарушении общественного порядка", — говорится в записи проводника.

Камилла заявила, что разочарована решением железнодорожников.

"Обидно, что железная дорога может штрафовать людей, которые соблюдают правила и делают все необходимое для безопасного путешествия со своим животным", — подчеркнула она.

В ответ компания поддержала действия своих сотрудников. Там объяснили, что штраф был наложен из-за "роста напряженности" среди пассажиров. Представители железной дороги подчеркнули, что проводники предложили женщине пересадку в другой вагон со свободными местами, однако она отказалась.

Вместе с тем в компании отметили, что штрафы можно обжаловать. Камилла уже подала апелляцию, а железная дорога пообещала пересмотреть ситуацию, учитывая ее объяснения.

Напомним, по правилам французской железной дороги, владельцы обязаны покупать отдельный билет для перевозки домашних животных и размещать их в специальных контейнерах.

