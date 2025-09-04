Семья потратила $140 тысяч на поезд в стиле панды: поездка обернулась скандалом (фото)

Китайская семья потратила 960 тысяч юаней ($140 тыс, 5,6 млн грн) на премиальный тур тематическим поездом. Однако вместо обещанного сервиса они получили изнурительный график и услуги, далекие от рекламы.

Как сообщает South China Morning Post, история большой семьи из провинции Цзилинь, которая отдала 960 тысяч юаней ($140 тыс, 5,6 млн грн) за 17-дневное путешествие на поезде "Panda Express", вызвала волну обсуждений в китайских соцсетях. Пассажиры заявили, что обещанные организаторами условия оказались значительно хуже рекламируемых.

Поездка, которую семья из 26 человек осуществила в июле, должна была включать комфортные купе с собственными ванными комнатами, размещение в пятизвездочных отелях, питание с 15 завтраками и более 30 изысканными блюдами, а также культурные шоу.

Для путешественников предусмотрена музыкальная комната размером с поезд Фото: Скриншот

Однако реальность оказалась совсем другой. По словам участников тура, вместо "деликатесов в стиле панд" им подавали обычные блюда, а в горной местности люди, страдающие от симптомов высотной болезни, не могли получить помощь от круглосуточной службы поддержки — звонки оставались без ответа.

Пользователь, опубликовавший видео с жалобами, отметил, что тур напоминал "обучение спецназовцев".

"Мы весь день проводили в поездках и экскурсиях. На поезд возвращались только после 23:00, а утром уже в шесть должны были снова выезжать. Нам приходилось мыться в туалетах вокзала, а автобусы иногда ждали по несколько часов под открытым небом", — рассказал он.

По словам других участников, во время тура постоянно присутствовал врач, ведь условия могли представлять риск для пожилых людей или тех, кто имел проблемы со здоровьем.

Позже туристическое агентство объяснило, что "изысканные блюда", которые демонстрировали в рекламных роликах, были лишь реквизитом для презентаций, а не реальным меню для пассажиров.

Блюда в поезде Panda Express Фото: Скриншот

Сейчас семья пытается добиться компенсации за испорченное путешествие.

Роскошный поезд "Panda Express" эксплуатируется компанией China Railway Chengdu с марта 2021 года. Он позиционируется как популярный туристический продукт, особенно среди семей, которые организуют путешествия для пожилых родственников.

В Panda Express также есть комната для игры в китайскую игру маджонг Фото: Скриншот

История уже получила огласку в китайских медиа и вызвала дискуссии в сети. Комментаторы удивляются стоимости путешествия, отмечая, что за $140 тыс. можно было бы совершить несколько роскошных туров по Европе или даже сделать первый взнос за квартиру.

