"Имеем обесточивание": "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов из-за российских обстрелов

Из-за атаки российских оккупационных войск в Николаевской и Кировоградской областях обесточены отдельные участки железной дороги, в результате чего будут задержки поездов на определенных направлениях.

Related video

"В результате вражеского обстрела на Николаевщине и Кировоградщине имеем обесточивание отдельных участков", — сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Там уточнили, что пассажиры из поездов, которые двигались поврежденными участками сейчас находятся в укрытиях. В частности речь идет о:

поезд №54/254 Одесса — Днепр, Кривой Рог;

№8/7 Одесса — Харьков.

"Этим же путем чуть позже предстоит также пройти поездам №51/52 Запорожье — Одесса и №148/147 Киев — Одесса", — говорится в сообщении.

В "Укрзализныце подчеркнули, что уже направили резервные тепловозы на все обесточенные участки.

"Оцениваем повреждения по мере окончания обстрелов. Будут задержки указанных поездов, но всех довезем, как всегда", — подчеркнули в компании.

Напомним, в ночь на 17 сентября россияне ударили по инфраструктуре "Укрзализныци" и Черкасской области.

Фокус также писал о проводнике, который рассказал, что чаще всего воруют украинцы в поезде.