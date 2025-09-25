Нічний удар по енергетиці: через знеструмлення в Україні затримуються 8 поїздів (список)
"Укрзалізниця" повідомила про низку затримок через знеструмлення на чотирьох дільницях. Пошкодження інфраструктури спричинив нічний обстріл ЗС РФ.
"Протягом ночі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях. Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури", — зазначила пресслужба на сторінці в Facebook 25 вересня.
"Укрзалізниця" попередила, що станом на 8:00 ранку затримуються такі поїзди:
- №53/54 Одеса-Головна — Дніпро-Головний (+5:09);
- №253/254 Одеса-Головна — Кривий Ріг-Головний (+5:09);
- №7/8 Одеса-Головна — Харків-Пас. (+4:47);
- №147/148 Київ-Пас. — Одеса-Головна (+2:01);
- №127/128 Львів — Запоріжжя-1 (+1:18);
- №31/32 Перемишль — Запоріжжя-1 (+1:17);
- №51/52 Запоріжжя-1 — Одеса-Головна (+1:10);
- №91/92 Одеса-Головна — Краматорськ (+1:02).
Рух продовжується під резервними теплотягами.
Нагадаємо, раніше пресслужба "Укрзалізниці" інформувала про знеструмлення окремих дільниць у Миколаївській та Кіровоградській областях. Пасажири двох поїздів — №54/254 і №8/7 — перебували в укриттях. На усі станції, які залишились без світла, залізничними направили резервні теплотяги.
Вночі на 25 вересня ЗС РФ масовано атакували Вінницьку область. Частина обласного центру лишилась без світла, але вже о шостій ранку електропостачання відновили. Попередньо, обійшлося без руйнувань житлових будинків та постраждалих. Відомо, що через масовану атаку значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури Вінниччини.