Ночной удар по энергетике: из-за обесточивания в Украине задерживаются 8 поездов (список)

"Укрзалізниця" сообщила о ряде задержек из-за обесточивания на четырех участках. Повреждения инфраструктуры вызвал ночной обстрел ВС РФ.

Related video

"В течение ночи обстрелы вызвали обесточивание на четырех участках. Пострадавших нет, впрочем, есть повреждения инфраструктуры", — отметила пресс-служба на странице в Facebook 25 сентября.

"Укрзалізниця" предупредила, что по состоянию на 8:00 утра задерживаются такие поезда:

№53/54 Одесса-Главная — Днепр-Главный (+5:09);

№253/254 Одесса-Главная — Кривой Рог-Главный (+5:09);

№7/8 Одесса-Главная — Харьков-Пас. (+4:47);

№147/148 Киев-Пасс. — Одесса-Главная (+2:01);

№127/128 Львов — Запорожье-1 (+1:18);

№31/32 Перемышль — Запорожье-1 (+1:17);

№51/52 Запорожье-1 — Одесса-Главная (+1:10);

№91/92 Одесса-Главная — Краматорск (+1:02).

Движение продолжается под резервными тепловозами.

Напомним, ранее пресс-служба "Укрзалізниці" информировала об обесточивании отдельных участков в Николаевской и Кировоградской областях. Пассажиры двух поездов — №54/254 и №8/7 — находились в укрытиях. На все станции, которые остались без света, железнодорожными направили резервные теплопоезда.

Ночью на 25 сентября ВС РФ массированно атаковали Винницкую область. Часть областного центра осталась без света, но уже в шесть утра электроснабжение восстановили. Предварительно, обошлось без разрушений жилых домов и пострадавших. Известно, что из-за массированной атаки значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области.