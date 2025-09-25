Поддержите нас UA
Ночной удар по энергетике: из-за обесточивания в Украине задерживаются 8 поездов (список)

Некоторые поезда задерживаются на 5 часов

"Укрзалізниця" сообщила о ряде задержек из-за обесточивания на четырех участках. Повреждения инфраструктуры вызвал ночной обстрел ВС РФ.

"В течение ночи обстрелы вызвали обесточивание на четырех участках. Пострадавших нет, впрочем, есть повреждения инфраструктуры", — отметила пресс-служба на странице в Facebook 25 сентября.

"Укрзалізниця" предупредила, что по состоянию на 8:00 утра задерживаются такие поезда:

  • №53/54 Одесса-Главная — Днепр-Главный (+5:09);
  • №253/254 Одесса-Главная — Кривой Рог-Главный (+5:09);
  • №7/8 Одесса-Главная — Харьков-Пас. (+4:47);
  • №147/148 Киев-Пасс. — Одесса-Главная (+2:01);
  • №127/128 Львов — Запорожье-1 (+1:18);
  • №31/32 Перемышль — Запорожье-1 (+1:17);
  • №51/52 Запорожье-1 — Одесса-Главная (+1:10);
  • №91/92 Одесса-Главная — Краматорск (+1:02).

Движение продолжается под резервными тепловозами.

Напомним, ранее пресс-служба "Укрзалізниці" информировала об обесточивании отдельных участков в Николаевской и Кировоградской областях. Пассажиры двух поездов — №54/254 и №8/7 — находились в укрытиях. На все станции, которые остались без света, железнодорожными направили резервные теплопоезда.

Ночью на 25 сентября ВС РФ массированно атаковали Винницкую область. Часть областного центра осталась без света, но уже в шесть утра электроснабжение восстановили. Предварительно, обошлось без разрушений жилых домов и пострадавших. Известно, что из-за массированной атаки значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области.