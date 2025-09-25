Россияне атаковали Винницкую область: есть попадание в объект энергетики, останавливались поезда

В ночь на четверг, 25 сентября, российские войска массированно атаковали Винницкую область. В ОВА сообщили, что обошлось без пострадавших, но останавливались поезда и часть областного центра осталась без света.

"Была обесточена часть города и остановлено движение поездов, по состоянию на сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено", — сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная уже в шесть утра.

Обращений о повреждении жилых домов не поступало и пострадавших среди людей нет.

Около четырех часов утра Заболотная сообщала, что враг атаковал Винницкую область и целился по объектам критической инфраструктуры.

"Враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. Есть попадания в объекты энергетики. Все соответствующие службы отправились на место. По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала", — написала она в 03:51 в Telegram.

Позже Заболотная уточнила, что из-за массированной атаки значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области, более трехсот бытовых потребителей остались без электроснабжения. Но разрушений жилых домов нет и обошлось без пострадавших.

По состоянию на 5:30 пожар ликвидирован. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела. Всего к работам привлечено 76 человек личного состава и 24 единицы техники.

Ранее сообщалось, что из-за атаки российских оккупационных войск в Николаевской и Кировоградской областях обесточены отдельные участки железной дороги, в результате чего будут задержки поездов на определенных направлениях.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью бомбами, в результате чего в одном из районов вспыхнул пожар.