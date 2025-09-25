Росіяни атакували Вінничину: є влучання в об'єкт енергетики, зупинялись потяги

В ніч на четвер, 25 вересня, російські війська масовано атакували Вінницьку область. В ОВА повідомили, що обійшлось без постраждалих, але зупинялись потяги і частина обласного центру лишилась без світла.

"Було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів, станом на зараз електропостачання та рух потягів відновлено", — повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна вже о шостій ранку.

Звернень щодо пошкодження житлових будинків не надходило і постраждалих серед людей немає.

Близько четвертої години ранку Заболотна повідомляла, що ворог атакував Вінницьку область і цілив по об'єктах критичної інфраструктури.

"Ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики. Усі відповідні служби вирушили на місце. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила", – написала вона о 03:51 в Telegram.

Пізніше Заболотна уточнила, що через масовану атаку значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури Вінниччини, понад триста побутових споживачів лишились без електропостачання. Але руйнувань житлових будинків немає і обійшлось без постраждалих.

"Звернень щодо пошкодження житлових будинків не надходило та, на щастя, постраждалих серед людей немає", – наголошує вона.

Станом на 5:30 пожежу ліквідовано. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Загалом до робіт залучено 76 осіб особового складу та 24 одиниці техніки.

