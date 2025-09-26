Движение пригородных поездов в Одесской области изменили из-за ударов РФ по энергетике: подробности

В результате атак России на энергетическую инфраструктуру Одесской области временно изменено движение ряда пригородных поездов. Пассажирам следует учитывать отмену некоторых рейсов и коррекцию маршрутов.

Как сообщает региональный филиал "Одесская железная дорога" на своей официальной странице в Facebook, из-за повреждения объектов энергетики, вызванного боевыми действиями, временно приостановлено курсирование отдельных пригородных поездов в регионе.

26 сентября не будут курсировать такие рейсы:

№6208 Одесса-Главная — Раздельная 1;

№6207 Раздельная 1 — Одесса-Главная;

№6254 Одесса-Главная — Подольск;

№6256 Одесса-Главная — Вапнярка

Кроме того, поезд №6255 временно меняет маршрут: вместо привычного сообщения Вапнярка — Одесса-Главная он будет курсировать между Вапняркой и Подольском.

Пассажирам советуют учитывать эти изменения при планировании поездок. "Одесская железная дорога" обещает оперативно информировать о восстановлении движения и дальнейшие обновления расписания.

Впоследствии на странице "Одесская железная дорога" сообщили, что два пригородных поезда №6251 и №6253, которые обычно курсируют по маршруту Вапнярка — Одесса-Главная, соединены в один состав и теперь движутся с резервным тепловозом.

По состоянию на сейчас со станции Ивановка наблюдаются следующие задержки:

№6251 — более 3,5 часов;

№6253 — более 2 часов

Движение поездов продолжается, пассажиров просят учитывать задержки во время поездок.

Напомним, что 25 сентября "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов из-за обесточивания на четырех участках, вызванное ночным обстрелом ВС РФ. По данным пресс-службы, обстрелы не привели к пострадавшим, однако вызвали повреждения инфраструктуры. Из-за этого ряд поездов утренних рейсов задержался на несколько часов.

Также Фокус писал, что в этот же день из-за атаки РФ в Николаевской и Кировоградской областях обесточили отдельные участки железной дороги, из-за чего часть поездов задержалась. Пассажиры находились в укрытиях, а резервные тепловозы были направлены на пострадавшие участки.