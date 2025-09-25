Вибухи в Чернігові: ЗС РФ атакують об'єкти критичної інфраструктури, — ОВА

У Чернігові вдень 25 вересня пролунали вибухи: під ударом опинилися об'єкти критичної інфраструктури міста. Мешканцям міста радять запастися водою.

Місцевим жителям необхідно перебувати в безпечних місцях. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли о 14:12 про проліт ворожих дронів на околиці міста. У місцевих пабліках з'явилися дані про атаку росіян по Чернігівській ТЕЦ, однак військове командування не підтверджувало цього.

Також стало відомо про відключення електроенергії в низці районів Чернігова. КП "Чернігівводоканал" рекомендує містянам запастися питною водою.

Інші подробиці обстрілу наразі невідомі.

Нагадаємо, російська армія нещодавно вдарила по групі рятувальників, які гасили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури в Ніжинському районі Чернігова. По місту запускали ударні дрони.

Фокус також писав про удар російських військових ракетою "Іскандер" по працівниках місії гуманітарного розмінування біля Чернігова. Їх могли переплутати з "пунктом запуску дронів дальньої дії".