У РФ видали удар "Іскандером" по саперах гуманітарної місії за "ураження розрахунків БПЛА" (відео)

Росіяни відзвітували про "ураження пункту запуску дронів дальньої дії" в Чернігівській області. Однак на представлених кадрах не видно безпілотників, машини білого кольору часто використовують працівники місій з розмінування.

Міністерство оборони Росії показало кадри ураження ракетою "Іскандер" автомобілів білого кольору біля Чернігова.

За заявою чиновників, уражено нібито пункт запуску дронів дальньої дії ЗСУ в Чернігівській області. Однак на кадрах не видно жодного безпілотника.

"Засоби повітряної розвідки ЗС РФ виявили підготовку до запуску в повітряний простір Росії ударних безпілотників із ґрунтової злітної смуги", — ідеться у звіті.

Розрахунок ОТРК "Іскандер" "завдав високоточного удару по транспортних машинах із пусковими установками БПЛА і зірвав пуск", вказують у міністерстві.

"Засобами об'єктивного контролю підтверджено успішне ураження до 10 бойовиків і 8 одиниць автомобільного транспорту ЗСУ з пусковими установками БПЛА", — заявила російська сторона.

Представники РФ звинуватили Київ у тому, що знищення "законних військових цілей" представили як поразку цивільної гуманітарної місії з розмінування.

Зазначимо, що такі місії часто їздять на автомобілях білого кольору не випадково. Машини краще видно на тлі землі та рослинності, що підвищує безпеку під час роботи в зоні бойових дій.

Удар Іскандером по Чернігову: що відомо

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомляв, що ЗС РФ удень 4 вересня вдарили балістичними ракетами по гуманітарній місії з розмінування, яка працювала біля Чернігова.

Унаслідок вибуху одна людина загинула і двоє дістали поранення. Перед ракетним ударом у районі Чернігова працювали розвідувальні дрони росіян, які коригували обстріл.

Нагадаємо, "Коаліція рішучих" хоче надати ЗСУ ракети великої дальності. На переконання влади, це змусить президента РФ Володимира Путіна припинити війну.

