Україна під новою атакою "Шахедів": у Києві прогриміли вибухи, деталі

Інформацію про активну роботу ППО в Києві підтвердив мер столиці Віталій Кличко. Моніторингові канали також попередили про можливий бойовий виліт стратегічної авіації РФ цієї ночі.

Російські окупанти ввечері 2 вересня розпочали атаку України дронами "Шахед". Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку для Києва та Житомирської області.

Кореспонденти Фокуса повідомляли про кілька вибухів у Києві. Мер столиці Віталій Кличко заявив про активну роботу сил ППО щодо ворожих безпілотників.

Пізніше "Шахеди" полетіли з Київської області в Житомирську в напрямку міста Малин.

Пуски БПЛА фіксували з Приморсько-Ахтарська, Ростовської, Брянської та Смоленської областей, а також із мису Чауда в окупованому Криму.

Моніторингові канали попередили про можливий виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС цієї ночі з російського аеродрому "Оленья". Спостерігається активність голосової мережі на бойовій частоті.

Нагадаємо, в ніч на 31 серпня в РФ повідомляли про масовану атаку дронів на Ростовську і Волгоградську області. У місті Міллерово чули до п'яти потужних вибухів, із цього населеного пункту запускають "Шахеди" по Україні.

Фокус також писав про атаку окупантів безпілотниками по Одеській області ввечері 30 серпня. Близько 20 БпЛА рухалися з акваторії Чорного моря.