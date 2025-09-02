Украина под новой атакой "Шахедов": в Киеве прогремели взрывы, детали

Информацию об активной работе ПВО в Киеве подтвердил мэр столицы Виталий Кличко. Мониторинговые каналы также предупредили о возможном боевом вылете стратегической авиации РФ этой ночью.

Российские оккупанты вечером 2 сентября начали атаку Украины дронами "Шахед". Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности для Киева и Житомирской области.

Корреспонденты Фокуса сообщали о нескольких взрывах в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил об активной работе сил ПВО по вражеским беспилотникам.

Позднее "Шахеды" полетели из Киевской области в Житомирскую в направлении города Малин.

Пуски БПЛА фиксировались из Приморско-Ахтарска, Ростовской, Брянской и Смоленской областей, а также из мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Мониторинговые каналы предупредили о возможном вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС этой ночью из российского аэродрома "Оленья". Наблюдается активность голосовой сети на боевой частоте.

Напомним, в ночь на 31 августа в РФ сообщали о массированной атаке дронов на Ростовскую и Волгоградскую области.