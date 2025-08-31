Ночные взрывы в РФ: дроны атаковали Ростовскую и Волгоградскую области

В ночь на 31 августа Россия заявила о массированной атаке беспилотников на Ростовскую и Волгоградскую области. В нескольких городах прогремели серии взрывов, местные жители видели вспышки в небе и слышали работу систем ПВО.

По данным российского телеграмм-канала Shot, около 3 часов ночи жители Миллерово Ростовской области слышали серию взрывов. Свидетели заявили о 4-5 мощных ударах в разных районах города, вероятно вызванных работой противовоздушной обороны.

В Миллерово жители слышали 4-5 мощных взрывов Фото: Shot

Временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь подтвердил, что ПВО сбило дроны в Чертковском и Миллеровском районах. Он подчеркнул, что на земле обошлось без последствий, пострадавших среди гражданских нет.

Взрывы в Волгограде 31 августа: что известно

Также Shot писал, что около 5 часов утра взрывы прогремели уже над Волгоградом. Очевидцы сообщали о по меньшей мере десяти взрывах в южной части города, были видны вспышки и слышен звук двигателей в небе. Местные жители отметили, что беспилотники двигались на низкой высоте со стороны Калача-на-Дону, о полетах дронов также рассказывали жители села Мариновка.

В Волгограде прогремели взрывы Фото: Shot

Впоследствии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что ПВО Минобороны РФ отражает массированную атаку БПЛА. По его словам, жертв и значительных разрушений нет, однако обломки беспилотников вызвали возгорание сухой травы в нескольких районах, которые удалось быстро ликвидировать. Также в поселке Средняя Ахтуба один из дронов упал на дорогу — там работают саперы.

Напомним, что 30 августа Генштаб ВСУ подтвердил удары по важным объектам на территории России, в частности на "НПЗ Краснодарский" и завод "Сызранский". В ночь на субботу подразделения беспилотников и спецопераций поразили завод в Краснодарском крае.

Также Фокус писал, что ночью на 30 августа Россию массированно атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в частности в Самарской и Краснодарской областях, где под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме этого, вечером 29 августа в Ростове-на-Дону прогремела серия взрывов, повлекшая сильный пожар. В регионе объявили воздушную тревогу из-за возможной угрозы ударных БПЛА, а местные каналы сообщали о как минимум трех взрывах в небе над городом.